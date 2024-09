L’avocat d’un officier demande sa réintégration

L’un des policiers impliqués dans la détention du receveur des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, a été placé en « tâches administratives » dimanche pendant que le département de police de Miami-Dade enquête sur ses actions.

Aujourd’hui, les avocats de l’officier estiment qu’une telle décision était « prématurée » et demandent que leur client retrouve son rôle habituel.

« Nous demandons la réintégration immédiate de notre client et une enquête complète, approfondie et objective, comme l’a également préconisé le directeur Daniels », ont déclaré mardi les avocats Ignacio Alvarez et Israel Reyes dans un communiqué de presse. « Notre client ne fera aucun commentaire tant que cette enquête ne sera pas terminée et que les faits ne seront pas pleinement révélés. »

Les avocats ont refusé de nommer leur client, bien que le département de police de Miami-Dade ait annoncé plus tard mardi que son nom était Danny Torres et qu’il était un vétéran de 27 ans du département.

Les porte-parole de la police de Miami-Dade n’ont pas immédiatement répondu aux questions sur la demande des avocats de réintégrer Torres.

La directrice du département, Stephanie Daniels, a déclaré dimanche dans un communiqué qu’elle avait lancé une enquête sur Torres par l’intermédiaire du bureau des affaires internes du département. Elle a déclaré qu’elle s’engageait à « faire preuve de transparence et de responsabilité envers la communauté dans toute situation impliquant mes agents ».

La rencontre de dimanche entre Hill et la police a provoqué une scène choquante juste à l’extérieur du Hard Rock Stadium, quelques heures avant que Hill et la Dauphins Les Jaguars de Jacksonville ont affronté les Red Sox lors de leur match d’ouverture de la saison. Les actions des policiers ont été examinées de près, notamment leur recours à la force lors de ce qui semblait être un contrôle routier de routine.

Lundi soir, la police de Miami-Dade a diffusé plus d’une heure d’images prises par des caméras corporelles sur les lieux, qui montrent des agents extirpant de force Hill de sa McLaren après qu’il ait remonté sa vitre pendant l’interaction. Les agents l’ont sorti de la voiture, l’ont jeté au sol et l’ont menotté pendant plus de 15 minutes. Il s’est plaint à plusieurs reprises de douleurs au genou pendant l’affrontement.

Hill a plus tard reconnu aux policiers qu’il avait roulé trop vite, mais il les a critiqués pour avoir aggravé la situation en le sortant de sa voiture et en lui passant les menottes. Il a finalement été autorisé à quitter les lieux après avoir été cité pour conduite imprudente et conduite sans ceinture de sécurité.

« Ils ont dit que j’étais en excès de vitesse, que je conduisais de manière imprudente ou quoi que ce soit d’autre », a déclaré Hill lors d’une conférence de presse après avoir accumulé 130 yards de réception lors de la victoire de Miami sur les Jaguars de Jacksonville. « Je n’ai pas été élevé comme ça pour citer des noms. Si vous dites que j’ai fait quelque chose, donnez-moi une contravention et faites ce que vous avez à faire. Mais ne soyez pas irrespectueux. »

