L’avocat d’un médecin défend les étapes de l’avortement interétatique d’une fille

INDIANAPOLIS (AP) – L’avocate d’un médecin de l’Indiana qui s’est retrouvée au centre d’une tempête politique après avoir révélé l’histoire d’une fillette de 10 ans qui a voyagé de l’Ohio pour un avortement a déclaré jeudi que son client avait fourni un traitement approprié et n’a violé aucune loi sur la vie privée des patients lors de la discussion de l’affaire.

L’avocate Kathleen DeLaney a publié la déclaration au nom de l’obstétricienne-gynécologue d’Indianapolis Caitlin Bernard le même jour, le procureur général républicain de l’Indiana, Todd Rokita, a déclaré que son bureau enquêtait sur les actions de Bernard. Il n’a présenté aucune allégation précise d’actes répréhensibles,

Un homme de 27 ans a été accusé mercredi à Columbus, dans l’Ohio, d’avoir violé la jeune fille, validant ainsi l’existence d’une affaire dont la véracité a suscité le scepticisme initial de certains médias et politiciens républicains. Le recul s’est intensifié après que le président démocrate Joe Biden a exprimé son empathie pour la jeune fille lors de la signature d’un décret exécutif la semaine dernière visant à protéger certains accès à l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant la protection constitutionnelle de l’avortement.

L’avocat de Bernard a déclaré que le médecin “avait pris toutes les mesures appropriées et appropriées conformément à la loi et à sa formation médicale et éthique en tant que médecin”.

“Elle a suivi toutes les politiques, procédures et réglementations pertinentes dans ce cas, comme elle le fait tous les jours pour fournir les meilleurs soins possibles à ses patients”, a déclaré DeLaney dans un communiqué. “Elle n’a enfreint aucune loi, y compris les lois sur la confidentialité des patients, et elle n’a pas été sanctionnée par son employeur.”

Bernard a signalé un avortement médicamenteux le 30 juin pour une patiente de 10 ans au département de la santé de l’État le 2 juillet, dans les trois jours requis par la loi de l’État pour une fille de moins de 16 ans, selon le rapport obtenu par The Indianapolis Star et WXIN-TV d’Indianapolis dans le cadre de demandes de documents publics. Le rapport indiquait que la jeune fille cherchant à se faire avorter avait été maltraitée.

DeLaney a déclaré qu’ils envisageaient d’intenter une action en justice contre “ceux qui ont sali mon client”, y compris Rokita.

Certains républicains qui ont soutenu les restrictions strictes en matière d’avortement imposées dans l’Ohio après la décision de la Cour suprême, dont le procureur général de l’Ohio, Dave Yost, se sont d’abord demandé si l’histoire relayée par Bernard au journal Indianapolis Star était réelle. Après avoir déclaré à Fox News lundi qu’il n’y avait « aucun murmure » d’aucune preuve à l’appui de l’existence de l’affaire, Yost a déclaré que son « cœur lui faisait mal pour la douleur subie par ce jeune enfant » et que son unité d’enquête était prête à soutenir la police dans l’affaire.

Jeudi, Yost a fait face à un contrecoup intense pour ses déclarations publiques, y compris une affirmation selon laquelle des exceptions médicales dans l’interdiction de l’avortement du «battement de cœur fœtal» de l’Ohio auraient permis à la jeune fille de se faire avorter dans l’État.

Apparemment en réponse, il a publié un « explicatif juridique » détaillant les exceptions médicales de la loi. Les défenseurs des droits à l’avortement et les avocats ont déclaré que les exceptions médicales de la loi – pour la vie de la mère, les risques graves de lésions corporelles et de grossesses extra-utérines – n’auraient pas protégé un médecin de l’Ohio qui a pratiqué un avortement pour la fille contre les poursuites.

Rokita a déclaré que son enquête comprendrait si Bernard suivait les lois de l’État de l’Indiana sur la notification aux autorités des cas présumés de maltraitance d’enfants et le signalement d’un avortement pour une fille de moins de 16 ans au département de la santé de l’État, et si tout ce qu’elle disait au journal violait les lois fédérales sur la confidentialité médicale.

Le département américain de la Santé et des Services sociaux n’a pas voulu dire si des plaintes en matière de protection de la vie privée avaient été déposées contre Bernard, pas plus que Indiana University Health, où Bernard est obstétricien. Mais la règle de confidentialité HIPAA ne protège que la plupart des “informations de santé identifiables individuellement”, a déclaré le site Web du département.

Le procureur d’Indianapolis, où l’avortement a eu lieu, a déclaré que son bureau était seul habilité à engager des poursuites pénales dans de telles situations et que Bernard était “l’objet d’intimidations et de brimades”.

“Je pense que c’est vraiment dangereux quand les forces de l’ordre commencent à essayer de lancer une enquête criminelle basée sur des rumeurs sur Internet”, a déclaré le procureur démocrate du comté de Marion, Ryan Mears.

Bernard n’a pas répondu aux e-mails et aux SMS qui lui ont été envoyés pour demander un commentaire.

__

Carr Smyth a rapporté de Columbus, Ohio.

Tom Davies et Julie Carr Smyth, Associated Press