L’avocat d’un médecin de l’Indiana dit à AG d’arrêter les fausses déclarations

INDIANAPOLIS (AP) – Un avocat a envoyé vendredi un e-mail au procureur général de l’État de l’Indiana lui demandant de cesser de diffuser des informations fausses ou trompeuses sur un médecin d’Indianapolis qui a pratiqué un avortement en juin sur une victime de viol de 10 ans de l’Ohio.

L’avocate Kathleen DeLaney a envoyé la lettre de « cesser et s’abstenir » au procureur général républicain de l’Indiana, Todd Rokita, au nom de l’obstétricienne-gynécologue Caitlin Bernard, qui a pratiqué un avortement médicamenteux sur la jeune fille.

La lettre indique que les déclarations de Rokita mercredi sur Fox News « jettent le Dr Bernard sous un faux jour et allèguent une faute dans sa profession ». DeLaney a déclaré que le médecin pourrait déposer une plainte en diffamation contre Rokita s’il ne se conforme pas.

Rokita a déclaré à Fox que son bureau enquêtait pour savoir si Bernard avait violé les lois sur la confidentialité médicale en parlant de la victime à l’Indianapolis Star, et il a déclaré qu’elle n’avait pas informé les autorités de la suspicion de maltraitance d’enfants. Il n’a présenté aucune allégation précise d’actes répréhensibles.

Les dossiers obtenus par l’Associated Press et d’autres médias locaux montrent que Bernard a soumis le rapport le 2 juillet, ce qui correspond à la période de déclaration de trois jours requise par l’État pour un avortement pratiqué sur une fille de moins de 16 ans.

«Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que, compte tenu du contexte politique controversé des déclarations, de telles accusations incendiaires ont le potentiel d’inciter au harcèlement ou à la violence de la part du public, ce qui pourrait empêcher le Dr Bernard, médecin agréé dans l’Indiana, de prodiguer des soins à ses patients en toute sécurité, ” indique la lettre.

Un homme de 27 ans a été inculpé du viol de la jeune fille, confirmant l’affaire qui a été examinée par des politiciens républicains et certains médias. Ces réactions se sont intensifiées après que le président démocrate Joe Biden a exprimé sa sympathie pour la jeune fille lors de la signature d’un décret protégeant l’accès à l’avortement la semaine dernière.

« Comme toute correspondance, elle sera examinée si et quand elle arrivera. Quoi qu’il en soit, aucune déclaration fausse ou trompeuse n’a été faite », a déclaré par e-mail Kelly Stevenson, porte-parole du bureau de Rokita.

Arleigh Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Arleigh Rodgers sur Twitter.

Arleigh Rodgers, l’Associated Press