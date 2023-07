L’avocat d’un jeune adulte dans le scandale de la BBC conteste les revendications

LONDRES – Des détectives britanniques ont rencontré lundi des représentants de la BBC au sujet d’allégations selon lesquelles un présentateur de premier plan aurait payé un adolescent pour des photos sexuellement explicites. Mais la police a déclaré qu’elle n’avait pas ouvert d’enquête pénale et un avocat du jeune a nié que quoi que ce soit d’inapproprié s’était produit.

Le radiodiffuseur national britannique financé par l’État a suspendu la star masculine, qui n’a pas été nommée, pour des allégations selon lesquelles il aurait donné à un jeune 35 000 livres (45 000 $) à partir de 2020 alors que le jeune avait 17 ans.

Bien que l’âge du consentement sexuel en Grande-Bretagne soit de 16 ans, c’est un crime de créer ou de posséder des images indécentes de toute personne de moins de 18 ans.

La police métropolitaine de Londres a déclaré que les détectives « évaluaient les informations discutées lors de la réunion et que d’autres enquêtes étaient en cours pour établir s’il existe des preuves qu’une infraction pénale a été commise ».

« Il n’y a pas d’enquête pour le moment », a déclaré la police.

Le journal Sun, qui a été le premier à rapporter les allégations, a indiqué que la mère du jeune s’était plainte à la BBC en mai mais que le présentateur était resté à l’antenne. Les parents sont ensuite allés au tabloïd avec l’histoire.

Dans une autre tournure, un avocat du jeune – qui n’a pas non plus été nommé – a déclaré à la BBC que « rien d’inapproprié ou d’illégal ne s’est produit entre notre client et la personnalité de la BBC ». L’avocat a déclaré que les allégations rapportées dans The Sun étaient « des ordures ».

Le journal a défendu ses actions, affirmant qu’il « a rapporté une histoire sur deux parents très inquiets qui ont porté plainte à la BBC concernant le comportement d’un présentateur et le bien-être de leur enfant ».

« Leur plainte n’a pas été traitée par la BBC. Nous avons vu des preuves qui appuient leurs préoccupations. C’est maintenant à la BBC d’enquêter correctement », a déclaré le journal.

La BBC s’est démenée pour endiguer une crise croissante depuis que les affirmations ont été publiées pour la première fois par The Sun ce week-end. Il a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il « avait eu connaissance d’une plainte pour la première fois en mai », mais que « de nouvelles allégations nous avaient été soumises jeudi d’une nature différente ».

Le diffuseur a déclaré que « la BBC prend toute allégation au sérieux et nous avons mis en place des processus internes solides pour traiter de manière proactive de telles allégations ». Il a déclaré que la société avait également été en contact avec des «autorités externes», mais n’a pas précisé s’il s’agissait de la police.

« Il s’agit d’un ensemble de circonstances complexes et évoluant rapidement et la BBC travaille le plus rapidement possible pour établir les faits afin d’informer correctement les prochaines étapes appropriées », a déclaré la BBC.

« Nous pouvons également confirmer qu’un membre masculin du personnel a été suspendu. »

Le nom du présentateur n’a pas été divulgué en raison des lois britanniques sur la confidentialité. Mais cela n’a pas empêché les spéculations fébriles sur les réseaux sociaux sur l’identité de l’homme.

Plusieurs des stars les plus connues de la BBC ont pris la parole pour dire que ce n’était pas elles et ont même menacé d’intenter une action en justice contre les accusateurs en ligne.

L’animatrice de radio Nicky Campbell a déclaré que cela avait été « un week-end pénible, je ne peux pas le nier, pour moi et d’autres faussement nommés ».

« Aujourd’hui, j’ai d’autres conversations avec la police en termes de communication malveillante et avec des avocats en termes de diffamation », a déclaré Campbell lors de son émission de radio de la BBC.

Le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak, Max Blain, a déclaré que les allégations étaient « préoccupantes », mais que le gouvernement avait été « assuré que la BBC enquêtait rapidement sur cette affaire ».

« La première chose à faire est d’établir les faits et de s’assurer qu’ils sont exposés au moment opportun », a-t-il déclaré.

La situation survient des semaines après que le diffuseur commercial britannique ITV a fait face à son propre scandale lorsque Phillip Schofield, un animateur de longue date de l’émission matinale populaire de la chaîne, a démissionné en mai, admettant qu’il avait menti au sujet d’une liaison avec un collègue beaucoup plus jeune.

Les dirigeants d’ITV ont été convoqués au Parlement pour répondre à des questions sur la question de savoir si le diffuseur avait une culture de travail «toxique» et avait dissimulé des fautes commises par des stars.

La BBC fait l’objet d’un examen plus minutieux que les autres diffuseurs en raison de son statut d’institution nationale financée par une redevance annuelle de 159 livres (203 $) payée par tous les foyers disposant d’un téléviseur.

Il a été touché par plusieurs scandales impliquant ses stars au fil des ans, le plus notoirement lorsque l’animateur de télévision pour enfants de longue date Jimmy Savile a été dénoncé après sa mort en 2011 en tant que pédophile qui a abusé d’enfants et d’adolescents pendant plusieurs décennies.