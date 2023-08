L’avocat du valet de Trump a reçu des menaces après la bombe du procureur spécial

Trump, Nauta et Carlos De Oliveira, employé d’entretien à Mar-a-Lago, sont inculpés devant un tribunal fédéral de Floride de crimes liés à la conservation par Trump de documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche. Ils ont tous plaidé non coupable.

Woodward représente actuellement Nauta et d’autres témoins dans l’affaire, mais il ne représente plus Taveras.

Woodward a fustigé vendredi le dossier de Smith comme un « effort effronté et manifeste » pour influencer le juge de l’affaire et « le tribunal de l’opinion publique » en citant un document scellé que Woodward avait précédemment soumis.

Ce n’est qu’après que Taveras a laissé tomber Woodward et trouvé un autre avocat qu’il a changé son histoire, admettant qu’on lui avait demandé de détruire les images de sécurité, a déclaré Smith dans le dossier de mardi.

Entre autres choses, les accusés sont accusés d’un stratagème visant à effacer les images de sécurité de Mar-a-Lago – le club privé de Trump à Palm Beach, en Floride – montrant des boîtes de dossiers classifiés déplacés là-bas par Nauta et De Oliveira.

Les frais juridiques de Nauta sont payés par le comité d’action politique de Trump, selon les documents déposés par la commission électorale publique.

Woodward conteste l’idée selon laquelle il aurait actuellement un conflit d’intérêts et il a demandé à la juge Aileen Cannon, dans son dossier de vendredi, de soumettre une réfutation détaillée expliquant sa position.

Woodward a également révélé vendredi que la divulgation par Smith de la situation de Taveras avait créé un retour de flamme pour l’avocat.

« Depuis la présentation des observations du gouvernement, les avocats de la défense ont reçu plusieurs courriels et appels téléphoniques menaçants et/ou désobligeants. »

« C’est le résultat du mépris total du procureur spécial quant à la façon dont ses actions inutiles affectent et influencent le public et la vie des individus impliqués dans cette affaire », a écrit Woodward.

De Oliveira est accusé d’avoir demandé à Taveras de supprimer les images à la demande de Trump.

Mardi, Smith a déposé un document faisant état de préoccupations selon lesquelles Woodward aurait un conflit d’intérêts car il pourrait devoir contre-interroger son ancien client, Taveras.

Smith a noté que Woodward était l’avocat de Taveras lorsque le directeur informatique a témoigné devant un grand jury à Washington, DC, en mars.

Au cours de ce témoignage, Taveras « a nié ou affirmé à plusieurs reprises ne se souvenir d’aucun contact ou conversation concernant les images de sécurité à Mar-a-Lago », a écrit Smith.

Le 20 juin, le bureau de Smith a informé Taveras, « par l’intermédiaire de M. Woodward… qu’il était la cible d’une enquête du grand jury dans le district de Columbia pour déterminer s’il avait commis un parjure » lors de son témoignage en mars, a écrit le procureur dans le dossier. .

Après que le juge en chef du district fédéral de Washington ait demandé à un défenseur public fédéral de donner des conseils à Taveras sur le conflit potentiel lié au fait d’être représenté par l’avocat de Nauta, Taveras a déclaré au juge « qu’il ne souhaitait plus être représenté par M. Woodward », a écrit Smith.

Et « immédiatement après » avoir accepté le défenseur public comme nouvel avocat, Taveras « a rétracté son faux témoignage antérieur », a écrit Smith.

Taveras a également « fourni des informations impliquant Nauta, De Oliveira et Trump dans les efforts visant à supprimer les images des caméras de sécurité, comme indiqué dans l’acte d’accusation remplaçant », a écrit le procureur.

Smith a demandé à Cannon, le juge de Floride, de planifier une audience sur le conflit d’intérêts présumé de Woodward avec « les clients de M. Woodward présents et un avocat indépendant disponible pour leur fournir des conseils s’ils le souhaitent ».

Dans son dossier vendredi, Woodward a écrit que Smith « n’a pas, et n’a toujours pas allégué, aucun conflit réel dans la représentation de M. Nauta par l’avocat de la défense ».

« Il ne l’a pas fait parce qu’il est évident qu’aucun conflit ne surgirait à moins que l’employé de Trump 4 ne soit élu. [as Taveras is identified in court filings] a témoigné contre M. Nauta », a écrit Woodward.