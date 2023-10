L’avocat du rappeur Pras Michel, reconnu coupable des Fugees, a utilisé l’IA pour rédiger une plaidoirie finale ratée

L’avocat principal de la défense de Prakazrel « Pras » Michel, star du hip hop des Fugees condamnée, s’est appuyé à tort sur un programme expérimental d’IA générative pour rédiger sa plaidoirie finale lors du procès pénal très médiatisé de Michel au printemps dernier, selon un mémoire nouvellement déposé exigeant un nouveau procès pour Michel.

Le nouvel avocat de Michel chez ArentFox Schiff a déclaré que la plaidoirie finale générée par l’IA par l’ancien avocat de Michel, David Kenner, était un échec retentissant : « La plaidoirie de Kenner contenait des arguments frivoles, mal appréhendait les éléments requis, confondait les plans et ignorait les faiblesses critiques du gouvernement. cas », indique le mémoire.

En utilisant un programme expérimental d’IA pour générer sa plaidoirie finale, indique le mémoire, Kenner a bâclé « la partie la plus importante » du procès devant jury de Michel.

Kenner n’a pas immédiatement répondu à deux demandes par courrier électronique sur le nouveau mémoire. Son co-conseil, Alon Israely, n’a pas immédiatement répondu à une question envoyée via LinkedIn.

Michel a été reconnu coupable en avril pour des accusations fédérales de conspiration avec le financier malaisien en fuite Jho Low dans le cadre de trois projets de lobbying présumés visant à influencer deux administrations présidentielles américaines différentes.

Ses nouveaux avocats affirment que la défense de Kenner contre Michel était terriblement inadéquate, en partie parce qu’il s’est appuyé sur le programme d’IA EyeLevel.AI pour élaborer son argument final dans cette affaire complexe et politiquement chargée, qui comprenait le témoignage de la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio et de l’ancien procureur général des États-Unis. Séances de Jeff.

« Le programme d’IA a échoué à Kenner, et Kenner a échoué à Michel », indique le mémoire. « La plaidoirie finale était déficiente, inutile et constitue une occasion manquée qui a porté préjudice à la défense. »

Ce qui est encore plus flagrant, selon le mémoire d’ArentFox, c’est que Kenner et Israely « semblent avoir eu » un intérêt financier non divulgué dans une société appelée CaseFile Connect, qui agissait en tant que « partenaire technologique » d’EyeLevel.AI.

Le mémoire affirme que Kenner et Israely considéraient le procès de Michel comme une opportunité de vanter CaseFile Connect, faisant progresser leurs propres intérêts financiers aux dépens de Michel.

CaseFile Connect n’a pas immédiatement répondu aux requêtes envoyées via son site Web.

Dans une déclaration accompagnant le mémoire, Peter Zeidenberg, partenaire d’ArentFox et ancien procureur pour corruption politique du ministère de la Justice, a déclaré que son équipe avait appris pour la première fois que Kenner avait utilisé un programme d’IA pour rédiger sa plaidoirie finale par l’ancien publiciste de Michel, qui a déclaré à ArentFox que Kenner avait dit autant. à la fin du procès de Michel.

ArentFox a ensuite retrouvé un inconnu le 10 mai communiqué de presse publié par EyeLevel.AI après le procès de Michel, saluant « la première utilisation de l’IA générative dans un essai fédéral ».

Le communiqué de presse comprenait une citation de Kenner, qui a déclaré que le programme d’IA « transformait des heures ou des jours de travail juridique en secondes », et a qualifié son utilisation du programme de « regard sur l’avenir de la manière dont les affaires seront menées ».

Prakazrel (Pras) Michel avec son avocat David Kenner au tribunal de district américain de Washington, le 30 mars 2023. Kévin Lamarque / Reuters

La déclaration de Zeidenberg citait également une publication sur LinkedIn d’un dirigeant d’EyeLevel.AI qui a confirmé l’utilisation du programme lors du procès de Michel. « La startup d’IA sur laquelle j’ai travaillé est désormais la première utilisation de l’IA dans un procès pénal fédéral », a écrit l’exécutif dans le message. « Les avocats de la défense de la star des Fugees, Pras Michel, ont utilisé notre plateforme pour rechercher rapidement et aider à rédiger les conclusions finales. »

EyeLevel.AI a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que Kenner et Israely n’avaient aucun intérêt financier dans son programme. « L’IA juridique d’EyeLevel est un outil puissant permettant aux avocats humains de prendre des décisions humaines, mais ils le font plus rapidement et avec beaucoup plus d’informations à portée de main », a déclaré la société en réponse aux critiques d’ArentFox concernant sa plaidoirie finale. «EyeLevel est capable d’ingérer et de comprendre des transcriptions juridiques complexes basées uniquement sur les faits de l’affaire tels que présentés au tribunal.»

ArentFox a déclaré avoir déterminé que CaseFile Connect et le cabinet d’avocats Kenner indiquaient tous deux la même suite bureautique à Encino, en Californie, comme adresse principale. L’adresse alternative de CaseFile Connect, selon la déclaration de Zeidenberg, était un bureau de New York associé au co-conseil de Kenner, Israely.

Le site Web de CaseFile n’a pas divulgué ses propriétaires, a déclaré ArentFox, mais le chevauchement des adresses, a déclaré Zeidenberg dans sa déclaration, « semble confirmer que M. Kenner et M. Israely avaient un intérêt financier dans le programme d’IA que M. Kenner a utilisé pour écrire le plaidoirie finale, puis s’en est vanté après le procès.

L’avocat d’ArentFox a déclaré dans le dossier que son équipe avait contacté Kenner et Israely par l’intermédiaire de leur avocat, mais qu’ils avaient refusé de parler du procès avec les nouveaux avocats de Michel.

La requête demandant un nouveau procès pour Michel soutenait également que la procédure était viciée parce que la juge de première instance, la juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly de Washington, DC, avait permis aux jurés d’entendre qu’elle et un autre juge fédéral avaient déjà conclu, dans le contexte de l’affaire. crime-fraude exception au secret professionnel de l’avocat, que Michel a conspiré avec un co-conspirateur présumé pour commettre certains des crimes accusés par le gouvernement.

Ces références, ainsi que les témoignages prétendument inappropriés sur la culpabilité de Michel de la part de l’agent principal chargé de l’affaire, ont transformé le jury en « un tampon en caoutchouc », affirme le mémoire.

Le mémoire énumérait une litanie d’échecs présumés de Kenner, en plus du fiasco présumé de la plaidoirie finale d’IA. Parmi les plus graves, il y a l’accusation d’ArentFox selon laquelle Kenner, qui n’est pas un expert dans les affaires complexes en col blanc ou dans les réglementations en matière de lobbying, a sous-traité la préparation du procès à des avocats contractuels inexpérimentés d’une société de découverte électronique co-fondée par Israely, un vieil ami.

Cette préparation inadéquate a été fatale aux tentatives de Kenner de contre-interroger les témoins du gouvernement, selon le mémoire.