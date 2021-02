L’avocat du père dit que les critiques de la tutelle «  ont tellement tort  »

« C’est l’histoire d’un père férocement aimant, dévoué et loyal qui a sauvé sa fille d’une situation mettant sa vie en danger. Les gens la faisaient du mal et ils l’exploitaient. Jamie a sauvé la vie de Britney. »

Mme Thoreen a répété un argument avancé devant le tribunal – selon lequel la gestion avisée par Jamie de la succession de sa fille l’a sauvée de la ruine financière.

Malgré son énorme succès au début des années 2000, il a été affirmé que les actifs de Spears ne valaient que 2,8 millions de dollars (1,9 million de livres sterling) en 2008.

L’année dernière, un tribunal a appris que sa succession valait désormais 60 millions de dollars (42,7 millions de livres sterling).

S’exprimant sur Good Morning America, Mme Thoreen a ajouté: « Les actifs de Britney étaient clairement mal gérés et certains de ceux qui l’entouraient profitaient financièrement. »

Bien que Samuel D Ingham, l’avocat de Spears, ait déclaré qu’elle ne se reproduirait plus jamais tant que son père supervisait sa vie, Mme Thoreen a défendu son record.

Elle a déclaré: « Il a collaboré avec elle pour l’aider à retrouver la garde de ses enfants. Il a ramené ses finances de la catastrophe. Et il a créé un environnement sûr pour qu’elle vive sa vie comme elle l’entend, loin des médias qui la causent. sa tellement de douleur. «

Mme Thoreen a révélé que Spears et son père avaient passé du temps ensemble l’année dernière pendant la pandémie et a déclaré qu’elle n’avait jamais exprimé son souhait de le retirer de la tutelle.

Elle a déclaré: «Au début de la pandémie, ils ont passé deux semaines avec d’autres membres de la famille, se sont accroupis en Louisiane, et ils ont passé beaucoup de temps ensemble.

«Britney et Jamie ont fait de longs trajets ensemble. Ils ont joué et travaillé dans le jardin familial. Et chaque soir, Jamie cuisinait des plats réconfortants du Sud que la famille mangeait et appréciait ensemble.

«À cette époque, Britney n’a jamais exprimé ces mots à son père. Elle ne lui a jamais demandé de se retirer.

La vie et la carrière de Spears ont fait la une des journaux grâce au documentaire Framing Britney Spears, qui explore la célébrité et la culture médiatique au moment de son ascension fulgurante.

À la suite d’une réaction brutale à la suite du programme, Justin Timberlake, qui entretenait une relation très médiatisée avec Spears, a présenté des excuses publiques.

Une autre audience sur la tutelle de Spears devrait avoir lieu à Los Angeles le mois prochain.