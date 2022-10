L’avocat du gouverneur de l’Iowa demande une interdiction de l’avortement de 6 semaines

DES MOINES, Iowa (AP) – Un juge de l’Iowa devrait autoriser l’entrée en vigueur d’une loi adoptée en 2018 qui interdit la plupart des avortements, trois ans après que la mesure a été jugée inconstitutionnelle, ont fait valoir vendredi les avocats du gouverneur Kim Reynolds.

Chris Schandevel, avocat du gouverneur républicain, a déclaré que la juge Celene Gogerty devrait annuler une injonction permanente de 2019 qui empêchait l’Iowa d’appliquer une loi qui bloquerait les avortements une fois l’activité cardiaque détectée. C’est généralement autour de six semaines de grossesse et avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Schandevel a déclaré que l’injonction reposait entièrement sur une décision de la Cour suprême de l’Iowa en 2018 qui garantissait le droit à l’avortement en vertu de la Constitution de l’Iowa et sur des affaires tranchées par la Cour suprême des États-Unis en 1992 et 1973 qui établissaient le droit à l’avortement à l’échelle nationale.

Les trois affaires ont été annulées cette année par des tribunaux plus conservateurs et, compte tenu de cela, les avocats de Reynolds ont fait valoir que le juge devrait annuler l’injonction et laisser la loi de 2018 entrer en vigueur.

“Il serait injuste d’empêcher les habitants de l’Iowa de faire entendre leur voix par le biais d’une loi validement promulguée, promulguée aussi récemment qu’en 2018”, a-t-il déclaré.

Rita Bettis Austen, une avocate de l’American Civil Liberties Union of Iowa, a rétorqué qu’il n’y avait pas de précédent ou de soutien juridique dans l’Iowa pour qu’un juge annule un jugement définitif rendu il y a trois ans,

“Cette affaire est close”, a déclaré Bettis Austen, qui représente Planned Parenthood, le principal fournisseur d’avortement de l’État, qui a contesté la loi devant les tribunaux. “Les règles de procédure civile de l’Iowa régissent clairement ce type de requête.”

Elle a déclaré que les règles autorisent uniquement un tribunal à annuler un jugement définitif dans un délai d’un an et ne permettent pas une telle annulation pour un changement de loi.

La juge a déclaré qu’elle rendrait une décision prochainement.

L’affaire devrait au moins à court terme décider si la plupart des avortements restent légaux dans l’Iowa. Reynolds, qui brigue un second mandat en tant que gouverneur, a opté pour la stratégie du tribunal au lieu de tenter de faire adopter une loi interdisant les avortements au milieu des élections de mi-mandat.

Un sondage Des Moines Register / Mediacom Iowa publié plus tôt ce mois-ci a montré que 61% des habitants de l’Iowa pensent que l’avortement devrait être légal dans la plupart ou dans tous les cas. Le sondage avait une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points de pourcentage.

Au cours de l’audience, Schandevel a déclaré que les tribunaux avaient une autorité inhérente sur leurs propres injonctions et pouvaient les annuler, quel que soit le temps passé.

Les avocats des deux parties se sont également demandé si la loi restait constitutionnelle dans le statut juridique actuel de l’Iowa.

La Cour suprême de l’Iowa, dans sa décision de juin annulant le droit constitutionnel de l’État à l’avortement accordé il y a quatre ans, n’a pas décidé du niveau de contrôle que les juges doivent utiliser pour évaluer les nouvelles interdictions d’avortement. Au lieu de cela, le tribunal a laissé cette question à un examen plus approfondi.

Depuis la décision de 2018 accordant aux habitants de l’Iowa le droit constitutionnel à l’avortement, les tribunaux de l’Iowa ont soumis les restrictions à l’avortement au plus haut niveau de contrôle strict, ce qui exige que les lois soient étroitement adaptées pour répondre à un intérêt gouvernemental impérieux.

Avec ce droit constitutionnel invalidé, Bettis Austen a fait valoir que le niveau de contrôle indu reste dans l’Iowa jusqu’à ce que les tribunaux le modifient. Elle a noté que la Cour suprême de l’Iowa avait précédemment déclaré que les interdictions d’avortement au début de la grossesse, y compris les interdictions de six semaines, ne pouvaient pas survivre au test du fardeau excessif.

Schandevel a déclaré qu’il était approprié que le juge rejette le test du fardeau excessif et analyse plutôt la loi en utilisant un examen des fondements rationnels. C’est le niveau le plus bas d’examen judiciaire qui permet à la plupart des lois de survivre à des contestations judiciaires.

Dans le cadre de ce critère, les législateurs n’ont qu’à démontrer qu’ils ont un intérêt légitime de l’État à adopter une loi et qu’il existe un lien rationnel entre la loi et ses objectifs. De nombreux tribunaux ont confirmé les restrictions à l’avortement en vertu du critère du fondement rationnel.

La loi sur l’avortement approuvée par les législateurs et signée par Reynolds exige que les prestataires effectuent des tests pour détecter un «battement de cœur» fœtal – qui survient généralement environ six semaines après les dernières règles d’une femme – à l’exception des urgences médicales, du viol et de l’inceste. Les embryons n’ont pas de cœur à ce stade de la gestation, donc une échographie mesure en fait les impulsions électriques, pas un vrai battement de cœur, disent les prestataires.

Toute décision prise par Gogerty est susceptible de faire l’objet d’un appel.

Douze États interdisent actuellement l’avortement à la conception. La Géorgie applique actuellement une interdiction de six semaines similaire à ce que l’Iowa aurait si elle était autorisée par les tribunaux. Le Kentucky, la Louisiane, le Dakota du Nord et l’Oklahoma ont des interdictions de six semaines dont l’application a été interdite par des ordonnances judiciaires. Dans le Wisconsin, les cliniques ont cessé de proposer des avortements bien qu’il y ait un différend quant à savoir si une interdiction est en vigueur.

David Pitt, l’Associated Press