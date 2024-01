L’avocat du « frère du sucre » de Hunter Biden confirme qu’il détient toujours une participation dans un fonds d’actions soutenu par l’État chinois

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Kevin Morris, avocat et ami proche de Hunter Biden, a confirmé aux législateurs qu’il détient toujours une participation dans une société chinoise de capital-investissement qu’il a succédé au fils du président.

Morris, qui a été surnommé le « frère de sucre » de Hunter pour lui avoir prêté des millions de dollars pour payer des arriérés d’impôts et d’autres factures, a déclaré la semaine dernière aux législateurs des commissions de surveillance et judiciaire de la Chambre qu’il détenait toujours une participation de 10 % dans le capital-investissement chinois. société Bohai Harvest RST LLC (BHR). Morris a initialement acquis les actions après avoir acheté Skaneateles LLC, une société que Hunter possédait auparavant, à l’automne 2021, alors que la pression montait pour que Hunter se désinvestisse.

Dans une transcription examinée par Fox News Digital, Morris a invoqué le secret professionnel de l’avocat lorsqu’on lui a demandé comment “il en était arrivé à acheter Skaneateles”, mais a déclaré qu’il regardait BHR parce qu’il pensait que ce serait un investissement prometteur. Cependant, au cours de l’entretien, il a affirmé qu’il ne se souvenait pas « exactement de quoi [the investments] “, mais a déclaré qu’il se souvient de “les avoir parcourus” et pensait qu’ils étaient liés aux “infrastructures”.

“J’ai réalisé cette transaction parce que, vous savez, je l’évaluais en tant qu’homme d’affaires et je pensais que c’était quelque chose qui pourrait être un investissement très réussi”, a déclaré Morris. “Je – vous savez, mais j’ai fait preuve de diligence sur les actifs. Je savais quoi – je savais ce que Hunter avait payé au début, et j’ai vu, et je vois toujours des avantages.”

L’AVOCAT DE HUNTER BIDEN TÉMOIGNE QUE LA PREMIÈRE IMPEACHATION DE TRUMP A CRÉÉ UNE « URGENCE » POUR DÉPOSER LES IMPÔTS IMPAYÉS

Morris, qui a déclaré avoir acheté Skaneateles pour 157 000 $, a ensuite été contraint de ne payer ce montant que pour la participation de 10 % dans la société d’investissement chinoise.

« Écoutez, je vais faire de mon mieux, d’accord ? » Morris a répondu. « Je pensais que ça finirait par être 157 en cash. Il y avait aussi un paiement pour… il y avait un paiement de 250 000 $ pour un prêt. Je ne me souviens pas si cela fait partie de cette transaction, mais si c’est le cas – c’est ce que cela fait – et quoi qu’il en soit – je crois que ces deux éléments ont été combinés pour le prix d’achat.

Morris a déclaré qu’il n’avait reçu aucun paiement de BHR depuis qu’il avait acheté Skaneateles en 2021.

Avant que Morris ne reprenne les actions de BHR, Hunter Biden a continué à détenir une participation dans l’entreprise après que son père s’est engagé en octobre 2019 à garder sa famille à l’abri des liens étrangers s’il était élu président.

“Personne dans ma famille n’aura de bureau à la Maison Blanche, n’assistera aux réunions comme s’il était membre du cabinet, n’aura en fait aucune relation d’affaires avec quiconque en rapport avec une société étrangère ou un pays étranger. ” a déclaré à l’époque l’actuel président Biden, bien que Hunter aurait vécu à la Maison Blanche pendant une durée indéterminée et participé à des événements officiels de la Maison Blanche, notamment des dîners d’État et un voyage officiel en Irlande. D’autres membres de la famille Biden ont également visité la Maison Blanche tout au long de son administration.

KEVIN MORRIS A APPORTÉ UN SOUTIEN FINANCIER « MASSIF » À HUNTER BIDEN, SOULIGNANT DES PRÉOCCUPATIONS FINANCIÈRES DE CAMPAGNE : COMER

Au cours de la campagne de 2020, Andrew Bates, désormais secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, qui était à l’époque porte-parole de la campagne Biden, s’en est pris à la campagne Trump en avril 2020, qualifiant le directeur des communications de la campagne, Tim Murtaugh, de « menteur ».

“Lorsqu’il a été annoncé que Hunter Biden quitterait le conseil d’administration d’une société d’investissement chinoise, de nombreux médias l’ont rapporté avec crédulité”, a tweeté Murtaugh, citant un rapport selon lequel Hunter était toujours répertorié comme administrateur et détenait 10 % du capital. participation dans BHR. “Six mois plus tard, les archives indiquent que Hunter n’a pas, en fait, démissionné. Les grands médias donneront-ils suite ?”

Bates, qui sera plus tard impliqué dans le récit de la « désinformation russe » visant à discréditer l’ordinateur portable de Hunter Biden, a ensuite répondu à Murtaugh en citant un « vérificateur de faits » du Washington Post partageant une capture d’écran d’une lettre datée du même jour que le tweet, qui semblait montrer le PDG de BHR, Jonathan Li, confirmant à l’avocat de Hunter que Hunter n’était plus un « administrateur non rémunéré » depuis octobre 2019.

Fox News Digital a contacté la Maison Blanche pour savoir si Bates savait que Hunter détenait toujours sa participation dans BHR lorsqu’il a attaqué la campagne Trump concernant l’implication de Hunter dans BHR, mais il n’a pas répondu.

Fin décembre 2020, Hunter détenait toujours les actions de BHR moins d’un mois avant l’entrée en fonction de son père. En novembre 2021, Chris Clark, qui était alors avocat de Hunter, a déclaré au New York Times que Hunter « ne détient plus d’intérêt, directement ou indirectement, ni dans BHR ni dans Skaneateles ».

Le Washington Free Beacon a rapporté en 2023 que la participation de Hunter dans la société chinoise de capital-investissement avait été transférée à Morris après avoir acheté Skaneateles.

Hunter a déjà siégé au conseil d’administration de la société chinoise – dont les bailleurs de fonds incluent la Banque de Chine – avant d’annoncer en octobre 2019 qu’il démissionnerait en raison de l’examen minutieux de la candidature présidentielle de son père.

En décembre 2013, Hunter a voyagé avec son père lors d’un voyage en Asie, qui comprenait la Chine comme escale, et lui a présenté Li dans le hall de l’hôtel où séjournait la délégation américaine. Une récente interview à huis clos avec l’ancien partenaire commercial de Hunter, Devon Archer, a révélé que l’aîné Biden prendrait également un café avec lui lors de la visite. Moins de deux semaines plus tard, Hunter allait créer une coentreprise appelée BHR Partners, une société de capital-investissement soutenue par Pékin et contrôlée par Bank of China Limited.

Hunter a initialement investi 420 000 $ dans BHR en octobre 2017 par l’intermédiaire de Skaneateles. Son intérêt pour l’entreprise a atteint environ 894 000 $, selon un e-mail de mars 2019 de son ancien partenaire commercial, Eric Schwerin.

Morris a déclaré aux législateurs qu’il ne savait pas si Hunter pourrait racheter BHR à l’avenir.

Suite à l’entretien de Morris avec les législateurs, le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a publié une déclaration exprimant son inquiétude quant au soutien financier de l’avocat à son propre client. Comer a affirmé que les actions de Morris soulevaient des préoccupations éthiques, soulignant les millions de dollars que l’avocat avait précédemment prêtés à Hunter.

“Peu de temps après avoir rencontré Hunter Biden lors d’un événement de campagne de Joe Biden en 2019, Kevin Morris a commencé à payer l’impôt à payer de Hunter Biden pour protéger Joe Biden, alors candidat à la présidence, de toute responsabilité politique. Kevin Morris a admis qu’il avait “prêté” au fils du président au moins 5 millions de dollars. “, a déclaré Comer. “Ces ‘prêts’ ne devront être remboursés qu’après la prochaine élection présidentielle et ils pourraient éventuellement être annulés.”

“Depuis que Kevin Morris a maintenu le fils du président Biden à flot financièrement, il a eu accès à la Maison Blanche de Biden et a parlé au président Biden”, a-t-il ajouté. “Cela suit un schéma familier selon lequel les associés de Hunter Biden ont accès à Joe Biden lui-même. À mesure que nous poursuivrons nos entretiens ce mois-ci et le mois prochain, nous continuerons à suivre les faits pour comprendre toute l’ampleur de la corruption du président Biden et de sa famille.”