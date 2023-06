L’avocat du chef de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko porte plainte en France et demande une enquête de la CPI

DAKAR, Sénégal – Un avocat du chef de l’opposition sénégalaise en difficulté, Ousmane Sonko, a déposé jeudi une plainte pénale devant un tribunal français et a également appelé la Cour pénale internationale à enquêter sur la récente répression meurtrière du gouvernement sénégalais contre les manifestants.

Le document de 168 pages accuse le président Macky Sall et d’autres de « crimes contre l’humanité ». Cela fait suite à des manifestations meurtrières au début du mois, déclenchées par des accusations criminelles contre Sonko qui, selon les critiques, étaient politiquement motivées.

Le dossier judiciaire, qui a été présenté lors d’une conférence de presse jeudi à Paris, détaille 50 décès depuis mars 2021. Il désigne le président sénégalais, le ministre de l’intérieur, le chef de la police, ainsi que plus de 100 autres responsables sénégalais et français, comme étant complices. dans « des violences à motivation politique contre des manifestants non armés, des militants, des journalistes, des avocats et des citoyens ordinaires ».

« Cela correspond à tous les critères de la CPI de crimes contre l’humanité en termes de gravité, en termes de compétence », a déclaré l’avocat de Sonko, Juan Branco, dans une interview à l’Associated Press.

Branco, qui a compilé et présenté plus de 600 éléments de preuve dans la plainte officielle, représentait auparavant le fondateur de WikiLeaks Julian Assange et des membres du mouvement Gilets Jaunes en France.

Le gouvernement sénégalais n’a pas immédiatement publié de réaction au dossier du tribunal de jeudi, mais les autorités ont nié que les actions de la police aient constitué une force excessive.

Branco a cité plusieurs raisons pour déposer la plainte en France, notamment le fait que plusieurs des personnes lésées par la réponse du gouvernement avaient la double nationalité française et sénégalaise. Cette décision vise également à contourner ce qu’ils considèrent comme un système judiciaire corrompu au Sénégal.

« Ce sont les juridictions que les personnes que nous ciblons craignent », a déclaré Branco.

L’équipe de Sonko a déclaré qu’elle espérait que le procureur de la CPI prendrait l’affaire au sérieux compte tenu de la force et de la portée des preuves.

« Nous attendons vraiment de lui qu’il ouvre immédiatement un examen préliminaire sur le cas du Sénégal », a déclaré Branco. « Et nous pensons qu’il a suffisamment de preuves à ce stade pour se rendre à la chambre préliminaire et demander l’ouverture d’une enquête. »

Sonko, longtemps considéré comme la plus grande menace politique pour le parti au pouvoir au Sénégal lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine, risque désormais d’être disqualifié après avoir été condamné à deux ans de prison plus tôt ce mois-ci à la suite de sa condamnation pour corruption de jeunes.

Dans une autre affaire portée contre lui, le chef de l’opposition a été acquitté des accusations de viol d’une femme qui travaillait dans un salon de massage et d’avoir proféré des menaces de mort à son encontre.

Les autorités ont déclaré que Sonko peut demander un nouveau procès une fois qu’il est emprisonné. Un mandat d’arrêt n’a pas encore été délivré et on ne sait pas quand il pourrait être placé en garde à vue.

Les partisans de Sonko soutiennent que les déboires juridiques font partie d’un effort du gouvernement pour faire dérailler sa candidature, et sa condamnation a provoqué des manifestations dans tout le pays d’Afrique de l’Ouest.

Sonko, qui s’est classé troisième à l’élection présidentielle sénégalaise de 2019 et est populaire auprès de la jeunesse du pays, a également appelé le président sortant à déclarer publiquement qu’il ne briguera pas un troisième mandat. Mais Sall ne l’a pas encore fait.

Sall, qui est à Paris cette semaine pour rencontrer des responsables européens lors d’une conférence sur le financement climatique, a laissé entendre – mais pas confirmé – qu’il est intéressé par un autre mandat, qui, selon les critiques, serait inconstitutionnel.