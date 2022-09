L’avocat dit qu’un flic tire sur Donovan Lewis au lit est un “manuel”

Ils n’essaient même plus de trouver de bonnes excuses.

La semaine dernière, BOSSIP a rapporté que Officier Ricky Anderson un homme noir non armé aux premières heures du 30 août à Columbus, Ohio. La police est arrivée à Donovan Lewis’ appartement à 2 heures du matin pour servir un mandat d’agression domestique. Le jeune de 20 ans était désarmé au lit avec rien d’autre qu’un stylo vape quand Anderson lui a tiré dessus. Comme une horloge, WSYX rapporte que le flic a immédiatement tiré sur l’homme non armé parce qu’il “croyait que sa vie était en danger”.

“Il était dévasté d’avoir été placé dans une situation où il devait utiliser une force létale. En tant que parent lui-même, son cœur va à la famille Lewis. L’œil humain capture les choses différemment d’une caméra corporelle. Il y a différents angles et des trucs comme ça. Mais tactiquement, tout ce qui a été fait avant est valable. Tout ce qui a été fait l’a été par sa formation », selon l’avocat de la défense Marc Collins. “Parfois, ils sont dans une situation où ils doivent prendre une décision en une fraction de seconde. Et dans cette situation, Anderson a cru que ce qu’il avait vu était une arme à feu, et c’est pourquoi il a tiré parce qu’il croyait que sa vie était en danger », a-t-il déclaré de manière prévisible.

N’est-ce pas pratique ? Cette flic à la gâchette heureuse qui ne sait pas faire la différence entre un pistolet et un stylo vape a suivi sa formation. C’est pourquoi, après des décennies de mendicité pour une réforme de la police, les militants et les communautés cherchent à définancer et abolir la police. Il ne faut pas des milliards et des milliards de dollars d’équipement militaire et de soi-disant entraînement pour tirer d’abord et poser des questions plus tard.

“Bien sûr, il s’est trompé, que ce n’était pas une arme à feu”, a poursuivi Collins. « Mais cette erreur était-elle raisonnable ? Les affaires de la Cour suprême et les instructions du jury accordent de la déférence aux policiers dans ce type de situations, car partout en Amérique, des policiers de tous les jours se trouvent dans ces situations.

Encore une fois, cela ne fait que renforcer les arguments en faveur de l’abolition. La police n’a pas empêché le crime qui a conduit au mandat. Le système laisse à plusieurs reprises les flics s’en tirer avec des crimes et erreurs mortelles. Au contraire, la loi devrait obliger les officiers à respecter des normes plus élevées avec plus de responsabilité que les civils. Les infirmières, les ambulanciers paramédicaux et les travailleurs sociaux sont tous confrontés à des situations violentes et volatiles, mais ils n’ont pas le droit de tuer simplement parce qu’ils ont peur.

Rex Elliott, avocat de la famille Lewis, a déclaré qu’il n’y avait aucune justification pour tirer sur Donavan. La police n’a trouvé aucune arme sur les lieux. “L’agent Anderson a ouvert la porte et a presque immédiatement tiré un coup de feu dans la chambre alors que Donovan essayait de sortir du lit”, a-t-il expliqué.

Alors que la police avait déjà arrêté deux autres personnes, ils ont appelé et fouillé l’appartement à la recherche de Lewis. L’avocat d’Anderson a justifié la mort de Lewis parce qu’il n’a pas immédiatement suivi les ordres. Intéressant de voir comment réagir trop lentement par peur pour sa vie est une condamnation à mort pour un homme noir, mais la même raison permet aux flics de s’en tirer avec un meurtre.

« Notre client a certainement vu quelque chose dans sa main et la jurisprudence dans ce type de cas indique que vous n’avez même pas besoin de quelque chose dans la main. Je crois que dans cette situation, les protocoles qui ont été suivis étaient des manuels », a déclaré Collins. « Cela signifie que les officiers qui étaient là initialement pour servir le mandat légal ont fait ce qu’ils ont fait. Ils croyaient que quelqu’un était là-dedans. Ils n’ont pas fait irruption. Ils ne sont pas allés à la hâte. Ils ont dit quelle est notre prochaine étape et tactiquement parlant, la prochaine étape est d’essayer d’utiliser le chien. Il a poursuivi: “Sachant ce que Rick Anderson savait à ce moment-là, alors que dans cette situation, sur la base de la totalité de la situation, tout officier raisonnable pouvait faire le même type d’action.”

Si les manuels disent les flics peuvent envahir une maison au milieu de la nuit et tuer les occupants choqués pour quelque raison que ce soit, même s’ils sont à la mauvaise adressela réforme ne suffit pas.