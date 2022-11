L’avocat des organisateurs du “Freedom Convoy” écarté des audiences

L’un des avocats représentant les principaux organisateurs du “Freedom Convoy” à la Commission d’urgence de l’ordre public a été invité à quitter la salle d’audience mardi après un échange tendu avec le commissaire chargé de superviser la procédure.

Le commissaire Paul Rouleau a ordonné à la sécurité de retirer l’avocat de Freedom Corp., Brendan Miller, après s’être disputé au sujet des expurgations de documents du gouvernement fédéral et d’une tentative d’ajouter un membre du personnel ministériel à la liste des témoins.

Miller, qui a pris l’initiative d’interroger les témoins du point de vue des manifestants, tentait de faire témoigner devant la commission le directeur des communications du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, Alexander Cohen, qui était présent à la commission mardi.

Soulevant d’abord cette demande lorsque la commission a fait une pause pendant le témoignage de Mendicino, le commissaire lui a dit que s’il voulait qu’un témoin de dernière minute soit ajouté à la liste, il devait faire sa soumission par écrit.

Miller a ensuite tenté à nouveau après la pause de faire valoir son point de vue devant la commission, incitant Rouleau à intervenir rapidement. Un va-et-vient s’en est suivi au cours duquel Miller a noté qu’il avait déjà des demandes écrites en suspens liées à des expurgations de documents du gouvernement fédéral sur lesquelles le commissaire a “refusé de se prononcer”.

Cela a conduit Rouleau à demander une brève interruption de la procédure et à demander à la sécurité de “s’occuper” de Miller, qui a ensuite été escorté.

Voici ce que l’avocat de Freedom Convoy, Brendan Miller, a déclaré après avoir été retiré de l’enquête. Conformément à la procédure, le commissaire lui demande de présenter des motions par écrit. Miller est mécontent de cela pic.twitter.com/5Pakzyuhr2 – Judy Trinh (@judyatrinh) 22 novembre 2022

S’adressant aux journalistes à l’extérieur de l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada, où se déroulent les audiences, Miller a remis en question la direction que prenait la commission.

« Le gouvernement du Canada a continuellement et chaque jour déposé des centaines de documents sur les parties, et les parties [to the inquiry] sont frustrés. Ce n’est pas seulement moi”, a déclaré Miller. “Ils ont essayé de transformer toute cette procédure en une enquête sur les échecs de [former Ottawa police] chef Sloly plutôt qu’à propos de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.”

Miller a réitéré ses inquiétudes concernant le degré de suppression de certains documents remis à la commission, affirmant que le devoir qu’il a envers ses clients est de “découvrir la vérité”. Il a ensuite basculé dans des affirmations non fondées et réfutées sur la présence de certains individus dans les manifestations jusqu’à ce que l’un de ses clients, l’organisatrice du convoi Tamara Lich, l’éloigne.

Quelques heures plus tard, après que Rouleau ait en grande partie rejeté la demande d’accès de Freedom Corp. à des versions non expurgées de documents fédéraux, Miller a été autorisé à retourner dans la salle d’audience pour contre-interroger Mendicino.

“Avant de commencer, je m’excuse d’avoir parlé plus tôt aujourd’hui”, a déclaré Miller à Rouleau.



Plus à venir.