L’avocat des jeunes plaignants clôt le procès sur le changement climatique du Montana avec un appel à l’action

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Un avocat de 16 jeunes plaignants a exhorté mardi un juge à invalider comme inconstitutionnelle une loi du Montana qui interdit aux agences d’État de tenir compte des effets environnementaux lorsqu’elle évalue les permis autorisant le rejet de gaz à effet de serre.

L’avocat Nate Bellinger a plaidé dans sa plaidoirie finale à la fin d’un procès de sept jours. Les plaignants affirment que les responsables de l’État ont violé leur droit à un environnement propre et sain, qui fait partie de la Constitution du Montana, en permettant aux entreprises de construire des centrales électriques et d’agrandir des mines de charbon, entre autres.

« Comme d’autres affaires constitutionnelles monumentales auparavant, l’État du Montana se présente devant ce tribunal en raison d’une violation systémique généralisée des droits », a déclaré Bellinger.

Au cours du premier procès du genre, les plaignants ont témoigné de la façon dont l’augmentation de la chaleur, la fumée des incendies de forêt et la sécheresse affectent leurs activités et leur santé mentale. Les Amérindiens ont déclaré que le changement climatique affectait leurs cérémonies et leurs sources de nourriture traditionnelles, et les experts du climat ont averti que la fenêtre pour faire face aux dommages environnementaux se fermait rapidement.

Le procureur général adjoint du Montana, Michael Russell, a déclaré lors de la clôture de l’État mardi que le problème du changement climatique est beaucoup plus important que le Montana ne peut le résoudre seul.

Il a déclaré que les appels des plaignants à l’État pour qu’il prenne l’initiative dans la lutte contre le changement climatique étaient une déclaration sociale et non un argument juridique. L’affaire présentée par les jeunes plaignants était une « diffusion d’une semaine de griefs politiques qui appartiennent à l’Assemblée législative, pas à un tribunal », a-t-il déclaré.

« La question au cœur de cette affaire est un principe fondamental de séparation des pouvoirs », a déclaré Russell. « Le pouvoir de l’État appartient en fin de compte aux habitants du Montana et les habitants du Montana sont le plus directement représentés par leurs représentants élus à l’Assemblée législative du Montana. »

Cependant, les tribunaux peuvent être appelés à déterminer si les lois sont constitutionnelles. Et de nombreux plaignants ne sont pas assez âgés pour voter, a fait valoir le procès.

Une décision de la juge de district de l’État, Kathy Seeley, est attendue quelque temps après que les parties auront déposé leurs conclusions proposées dans l’affaire, qui sont attendues début juillet.

L’un des plaignants, Lander Busse, a déclaré qu’il était optimiste que le juge statuerait en leur faveur, ajoutant qu’il espérait que l’affaire des plaignants déclencherait « un ruissellement d’autres litiges et d’activisme à l’échelle nationale ».

Si Seeley se range du côté des plaignants et déclare la loi de l’État inconstitutionnelle, il appartiendra aux branches législative et exécutive dirigées par les républicains du gouvernement du Montana de répondre. Les représentants de l’administration du gouverneur Greg Gianforte ont indiqué au cours du procès qu’il n’y a aucune base en vertu de la loi de l’État pour rejeter des permis pour des projets, même si leurs impacts sur le climat sont divulgués.

Cela signifie qu’une décision pour les plaignants pourrait augmenter la pression politique sur les responsables de l’État, mais cela n’aurait pas de conséquences immédiates, a déclaré James Huffman, ancien professeur et doyen émérite de la Lewis & Clark Law School qui vit maintenant dans le Montana.

« Les républicains du Montana semblent assez figés dans leurs manières, et je ne pense pas qu’une décision de ce tribunal de district va changer leur façon de penser à ces questions », a déclaré Huffman.

Une décision contre l’État pourrait également créer un nouveau précédent juridique et s’ajouter au petit nombre de décisions qui ont établi l’obligation du gouvernement de protéger les citoyens du changement climatique. Cependant, seuls quelques États – dont la Pennsylvanie, New York et le Massachusetts – ont des protections environnementales similaires dans leurs constitutions.

Emily Flower, porte-parole du procureur général Austin Knudsen, a décrit le procès comme un « coup de publicité organisé par une organisation extérieure à l’État qui exploite des enfants bien intentionnés ».

Les plaignants étaient représentés par des avocats de Our Children’s Trust, un groupe environnemental de l’Oregon qui a intenté des poursuites similaires dans tous les États depuis 2011 et recueilli plus de 20 millions de dollars de contributions. Aucune des affaires précédentes n’avait abouti à un procès.

« Quiconque a des questions sur la légitimité des revendications des plaignants n’a pas écouté le procès la semaine dernière », a déclaré Julia Olson, fondatrice du groupe, en réponse à la déclaration de Flower. Elle a noté que les preuves présentées par les jeunes et par les scientifiques pour les plaignants étaient largement incontestées par les procureurs de l’État.

« Le procès a montré que les faits sont irréfutables », a déclaré Olson.

___

Brown a rapporté de Billings, Mont.

Amy Beth Hanson et Matthew Brown, Associated Press