L’avocat des droits des Palestiniens dit que l’expulsion ne l’arrêtera pas

PARIS (AP) – L’avocat et militant palestinien Salah Hammouri a juré de poursuivre son combat pour les droits du peuple palestinien malgré son expulsion vers la France suite à l’affirmation d’Israël selon laquelle il a des liens avec un groupe militant interdit.

Hammouri, qui détient la nationalité française, a atterri à Paris le 18 décembre après des mois de querelles juridiques, malgré l’opposition publique de la France à l’expulsion.

Son expulsion a souligné le statut fragile des Palestiniens à Jérusalem-Est annexée par Israël, où la plupart détiennent des droits de résidence révocables mais ne sont pas des citoyens israéliens.

Dans une interview accordée à l’Associated Press cette semaine, Hammouri a déclaré que son expulsion « ne me laissera que le courage de poursuivre ma lutte contre l’occupation israélienne et de défendre les droits du peuple palestinien ».

« Je ne peux pas m’imaginer vivre hors de Jérusalem et hors de Palestine parce que c’est l’endroit où j’ai grandi. C’est l’endroit où je veux vivre et c’est l’endroit où je veux retourner », a-t-il déclaré.

Hammouri a déclaré que les autorités israéliennes avaient donné suite à son expulsion pour envoyer un « message clair » selon lequel les Palestiniens de Jérusalem devraient quitter la ville afin « d’avoir une majorité israélienne à Jérusalem avec une minorité de Palestiniens ».

Israël affirme que Hammouri est un militant du Front populaire de libération de la Palestine, un groupe qu’il, les États-Unis et l’Union européenne ont qualifié d’organisation terroriste. Il a travaillé comme avocat pour Adameer, un groupe de défense des droits qui aide les prisonniers palestiniens qu’Israël a interdits pour leurs liens présumés avec le FPLP.

Il a passé sept ans en prison après avoir été reconnu coupable d’un complot présumé visant à tuer un éminent rabbin, mais a été libéré lors d’un échange de prisonniers en 2011 avec le groupe militant du Hamas. Il n’a pas été inculpé ni condamné dans les dernières poursuites judiciaires engagées contre lui.

Mais Israël a affirmé qu’il continuait d’être actif au sein du groupe interdit, lui a retiré sa résidence et l’a placé en mars dernier en détention administrative – un statut qui permet à Israël de détenir des militants présumés pendant des mois sans les inculper ni les traduire en justice.

Hammouri a rejeté les accusations d’Israël.

« Les autorités israéliennes n’ont aucune preuve que je sois membre de l’organisation palestinienne (FPLP) », a-t-il déclaré à l’AP. “S’ils avaient eu des preuves, ils auraient pu les montrer aux autorités françaises, ce qu’ils n’ont pas fait.”

« Je suis un défenseur des droits du peuple palestinien… et des droits de l’homme et je suis avocat. J’ai défendu les prisonniers politiques palestiniens et c’est mon droit », a-t-il déclaré.

Hammouri a déclaré que la France n’avait pas “assez travaillé pour m’aider moi et ma cause” et a choisi de ne pas utiliser les “moyens de pression” à sa disposition. Il a exhorté les autorités françaises “à utiliser les meilleurs moyens de pression pour que je puisse rentrer chez moi”.

Le ministère français des Affaires étrangères a condamné l’expulsion d’Hammouri par Israël après son arrivée à Paris, affirmant qu’il avait “pris toutes les mesures, y compris au plus haut niveau de l’État” pour garantir que les droits d’Hammouri soient respectés, bénéficient d’une procédure régulière et mènent “une vie normale à Jérusalem, où il est né, réside et souhaite vivre.

Hammouri a déclaré qu’il passait du temps avec sa femme et ses enfants, qui sont français, dans la région parisienne, pour se reposer et se remettre d’une grève de la faim de 19 jours qu’il a entamée en octobre pour protester contre la politique israélienne de détention administrative.

Il n’a pas fourni de détails sur la manière dont il poursuivra ses activités politiques.

Israël a capturé Jérusalem-Est, qui abrite les sites religieux les plus importants de la ville, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a annexé la région dans un mouvement qui n’est pas internationalement reconnu. Il considère la ville entière comme sa capitale, tandis que les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale d’un futur État.

Alors que les Juifs de la ville ont automatiquement droit à la citoyenneté, les Palestiniens se voient accorder le statut de résident. Cela leur permet la liberté de mouvement, la capacité de travailler et l’accès aux services sociaux israéliens, mais ils ne sont pas autorisés à voter aux élections nationales. Les droits de résidence peuvent être retirés s’il s’avère qu’un Palestinien vit hors de la ville pendant une période prolongée ou dans certains cas de sécurité.

Les Palestiniens peuvent demander la citoyenneté, mais peu le font, en partie parce qu’ils ne veulent pas être perçus comme acceptant ce qu’ils considèrent comme une occupation. Ceux qui postulent, cependant, sont confrontés à un processus long et bureaucratique sans garantie d’approbation.

