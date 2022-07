L’avocat des chiens se fiche que vous le détestiez

Les deux hommes sont amis depuis des années, et M. Rosenthal est décrit par M. Page comme ayant un « esprit juridique créatif » avec une compréhension approfondie de la loi et de la façon de l’appliquer. M. Page souligne que les espèces en voie de disparition et les animaux d’élevage reçoivent souvent le plus d’attention juridique et, dans une certaine mesure, la sympathie du public.

M. Page souligne cependant que lui et M. Rosenthal occupent un espace impopulaire dans le droit des animaux : “Qui pensez-vous veut représenter un pit-bull qui a mordu quelqu’un ?” M. Rosenthal a le don d’amener les juges – dont beaucoup sont désireux de rejeter les poursuites contre les chiens comme frivoles – à examiner les détails de l’affaire avec ce que M. Page appelle des «colloques passionnants» qui peuvent durer des heures.

Bien que certains militants des droits des animaux considèrent M. Rosenthal comme un allié, il est conscient qu’il s’est fait des ennemis en cours de route. Il dit que les responsables du gouvernement local, les forces de l’ordre et les avocats de la partie adverse ont tendance à ne pas l’aimer. Mais cela fait partie du travail, dit M. Page. « Nous sommes détestés », a-t-il dit. “Nous sommes Dark Vador.”

M. Rosenthal et M. Page ont exprimé leur méfiance à l’égard des forces de l’ordre. “Tout d’un coup, il est arrivé à un point où, invariablement, lorsqu’un policier tire sur un chien, sa première description du chien, quel qu’il soit, est qu’il s’agissait d’un pit-bull”, a déclaré M. Rosenthal. (Le ministère américain de la Justice estime que les policiers tuent 10 000 chiens de compagnie chaque année.) Historiquement, les agents de contrôle des animaux, autrefois appelés « attrapeurs de chiens », ont occupé des postes généralement peu rémunérés et de bas niveau. M. Rosenthal est peut-être disposé à entretenir une comparaison avec Dark Vador, mais il tient le dogcatcher moderne dans une considération encore plus basse. « Soyons sérieux », a-t-il dit. “Personne ne devient agent de contrôle des animaux pour la gloire, l’argent ou le grand respect.”

Mais le travail a évolué, et maintenant les agents de contrôle des animaux, qui sont souvent considérés comme faisant partie des forces de l’ordre, ont une influence considérable sur ce qui se passe lorsqu’une morsure de chien est signalée. Ils sont souvent les principaux témoins de la défense lorsqu’un ordre de mise à mort a été promulgué pour un chien. “Nous voulons que les agents de contrôle des animaux aient une formation sur le comportement des chiens afin qu’ils comprennent pourquoi et quand les chiens se battent”, a déclaré M. Page.

“Il existe des cas documentés où c’est le plus petit chien qui déclenche l’attaque”, a déclaré M. Rosenthal. “Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un chien ait une réponse proportionnelle.” Il décrit un incident impliquant un lévrier qui a tué un petit chien qui avait sauté des bras de son propriétaire et couru en aboyant vers le lévrier. Il a pu prouver que le plus petit chien avait initié l’interaction, citant une affaire de l’Illinois selon laquelle le tribunal doit examiner la provocation du point de vue du chien et utiliser une “norme de chien raisonnable”. L’affaire a été rejetée.