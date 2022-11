L’avocat demande au juge de scinder le procès pour triple meurtre d’un couple

ST. ANTHONY, Idaho (AP) – Un juge de l’Idaho envisage de scinder les procès d’un couple de jeunes mariés accusé d’avoir conspiré pour tuer ses deux enfants et sa défunte épouse.

Un avocat de Chad Daybell a demandé jeudi à un juge que son client soit jugé séparément de Lori Vallow Daybell, a rapporté EastIdahoNews.com.

L’avocat, John Prior, a déclaré que les coaccusés auraient des “défenses mutuellement antagonistes” – un terme juridique qui signifie généralement qu’un jury devrait ne pas croire un accusé pour croire l’autre.

Daybell et Lori Vallow Daybell devaient être jugés en janvier dans cette affaire, dans laquelle les procureurs allèguent qu’ils ont promu des croyances spirituelles bizarres axées sur l’apocalypse dans un complot visant à assassiner les membres de la famille et à voler leur argent. Daybell et Vallow Daybell ont plaidé non coupables et le juge Steven Boyce a reporté le procès jusqu’à ce que les autorités puissent déterminer si Vallow Daybell est mentalement capable.

L’avocat de Chad Daybell, John Prior, a déclaré à Boyce lors de l’audience de jeudi que les affaires devaient être séparées, sinon elles pourraient devenir un “cauchemar en matière de preuve”.

“Notre version des faits de cette affaire sera très différente de ce que Mme Vallow et son avocat vont présenter”, a déclaré Prior.

Le procureur du comté de Fremont, Lindsey Blake, a déclaré que les deux devraient être jugés ensemble et que l’avocat de Daybell n’avait pas assumé le lourd fardeau requis pour justifier la séparation de l’affaire. Elle a noté des similitudes entre les preuves et les témoins que l’État présentera contre les deux accusés, et le procès devrait déjà durer 10 semaines. Diviser les affaires signifierait 20 semaines de procès, a déclaré Blake.

Les agents des forces de l’ordre de l’Idaho ont commencé à enquêter sur le couple en novembre 2019 après que des membres de la famille élargie ont signalé que ses deux plus jeunes enfants, Joshua “JJ” Vallow et Tylee Ryan, étaient portés disparus. À l’époque, JJ Vallow avait 7 ans et Tylee Ryan approchait de son 17e anniversaire.

Daybell et Vallow Daybell s’étaient mariés deux semaines seulement après la mort inattendue de sa précédente épouse, Tammy Daybell. Les corps des enfants ont ensuite été retrouvés enterrés sur sa propriété dans l’est rural de l’Idaho.

Le couple a finalement été accusé de meurtre, de complot et de grand vol en relation avec la mort des enfants et de la défunte épouse de Daybell. Ils risquent la peine de mort s’ils sont reconnus coupables.

Les procureurs disent que le couple a promu des croyances religieuses inhabituelles pour faire avancer les complots de meurtre. L’ancien mari de Vallow Daybell, Charles Vallow, est décédé alors que les deux étaient séparés, mais avait déclaré dans des documents de divorce que Vallow Daybell croyait qu’elle était une figure divine responsable d’avoir inauguré la fin des temps apocalyptique. Daybell a écrit des livres de fiction axés sur l’apocalypse et enregistré des podcasts sur la préparation de l’apocalypse.

Des amis du couple ont déclaré aux enquêteurs des forces de l’ordre que le couple pensait que les gens pouvaient être pris en charge par des esprits sombres et que Vallow Daybell qualifiait ses enfants de «zombies», un terme qu’ils utilisaient pour décrire ceux qui étaient possédés.

