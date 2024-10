L’avocat déclare que 120 accusateurs allèguent une inconduite sexuelle contre Sean ‘Diddy’ Combs – CP24

HOUSTON (AP) — Un avocat a déclaré mardi qu’il représentait 120 accusateurs qui ont porté des allégations d’inconduite sexuelle contre Sean « Diddy » Combs, le magnat du hip-hop qui attend son procès pour trafic sexuel.

L’avocat de Houston, Tony Buzbee, a déclaré qu’il s’attend à ce que des poursuites soient intentées au cours du mois prochain. Buzbee a décrit les victimes comme étant 60 hommes et 60 femmes, et que 25 étaient mineures au moment de l’inconduite présumée.

Combs, 54 ans, est incarcéré au centre de détention métropolitain de Brooklyn depuis qu’il a plaidé non coupable le 17 septembre des accusations fédérales selon lesquelles il aurait utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines à se livrer à des performances sexuelles droguées et élaborées avec du sexe masculin. travailleurs lors d’événements surnommés « Freak Offs ».

Les avocats et autres représentants de Combs n’ont pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires.

Buzbee a également représenté des femmes qui accusaient le quart-arrière de la NFL, Deshaun Watson, d’agression sexuelle.

La Presse Associée