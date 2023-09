L’avocat de Young Thug veut que YSL Polo soit retiré de l’affaire RICO

L’avocat de Young Thug dépose une requête pour que le coaccusé « YSL Polo » soit exclu de l’affaire RICO après un comportement douteux devant le tribunal.

Another Day Une autre histoire incroyable du procès YSL Rico mettant en vedette Young Thug comme le principal méchant présumé. La dernière mise à jour implique que l’avocat de YSL, Brian Steel, demande à retirer un coaccusé de l’affaire. Apparemment, YSL Polo, membre de YSL (aucun lien avec le sport ou avec Ralph Lauren), aurait fait preuve d’un comportement non professionnel et carrément déséquilibré dans la salle d’audience. Steel voit bien les enjeux du procès et ne laisse aucune place à l’erreur, notamment de la part d’un tiers. Selon XXLSteel allègue que les actions de Polo incluent « l’utilisation de mouvements avec ses mains » et « des menaces contre les procureurs ainsi que les jurés ».

De plus, Steel affirme que les actions de Polo entraveront « le droit constitutionnel de Thug à un procès équitable et sans préjudice ».

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir YSL Polo avec son avocat Siri Chad Jimenez effectuer des mouvements douteux. Le juge Ural Glanville n’achète pas ce que Polo essaie de vendre, mais il aura une audience pour faire la lumière sur son comportement. Si Steel parvient à ses fins, YSL Polo, né Cordarius Dorsey, sera exclu de l’affaire.

De plus, toute cette épreuve n’est qu’un retard supplémentaire dans une affaire qui durera déjà plus longtemps que prévu. Le téléfilm sur le procès contiendra largement suffisamment de matériel pour un divertissement intéressant.