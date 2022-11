L’avocat de Young Thug qualifie les preuves de meurtre d’YSL RICO d'”illégales”

Après six mois de lutte pour la liberté de Young Thug dans le YSL RICO cas, ce dernier développement peut être une étape importante vers son retour à la maison.

En mai, Jeune voyou, Gunna, et 26 autres associés du label YSL ont été nommés dans un acte d’accusation RICO de 56 chefs d’accusation. Il est incarcéré dans la prison du comté de Cobb depuis son arrestation pour racket et activités liées aux gangs. ToutHipHop rapporte que les avocats de Young Thug ont demandé le rejet des preuves le reliant aux allégations les plus graves contre lui : le meurtre.

Tactiques juridiques « illégales »

Les avocats du rappeur d’Atlanta ont demandé au tribunal de rejeter les preuves le liant au meurtre d’un membre d’un gang rival. Les autorités accusent Young Thug d’avoir loué une voiture utilisée lors du meurtre de Donovan Thomas en 2015. L’équipe juridique affirme que l’accusation a “illégalement” abusé de son pouvoir pour obtenir une assignation à comparaître pour des informations sur la location de voitures.

“Le bureau du procureur de district a illégalement abusé du pouvoir du grand jury du comté de Fulton lorsqu’il a délivré une assignation à Hertz Rent-A-Car demandant, entre autres, une liste des véhicules que M. Jeffery Williams a loués en janvier 2015 ou vers cette date. , y compris, mais sans s’y limiter, du 5 janvier 2015 au 15 janvier 2015 », indique la motion. «Cette assignation à comparaître du Grand Jury émise illégalement a reçu une réponse en avril 2016 ou vers cette date avec des informations / documents qui ont amené les forces de l’ordre à croire que M. Williams avait loué un Infiniti Q-50 gris auprès de Hertz Rent-A-Car le ou vers le 7 janvier 2015, rendu ladite voiture le 11 janvier 2015 et fourni un numéro de téléphone sur la documentation de la voiture de location que M. Williams aurait utilisé au moment de la location dudit véhicule.

Il n’y a aucune allégation selon laquelle Young Thug a appuyé sur la gâchette ou était même présent sur les lieux. Cependant, en vertu de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), il est possible d’être littéralement coupable par association. Avec une charge de preuve aussi faible, rejeter des preuves illégales peut être la meilleure chance pour Young Thug de remporter une victoire juridique.

“Sur la base d’informations et de convictions, au moment de la délivrance de cette assignation à comparaître du Grand Jury à Hertz Rent-A-Car, il n’y avait pas d’acte d’accusation en instance devant un Grand Jury sur cette affaire et, par conséquent, cette “assignation” a été illégalement émise par le Bureau du procureur de district du comté de Fulton », ont affirmé les avocats. “Par conséquent, toutes les preuves ainsi que les preuves dérivées doivent être supprimées car les tribunaux ne peuvent tolérer l’abus du pouvoir du Grand Jury tel qu’exécuté par le bureau du procureur du comté de Fulton dans cette affaire”, ont-ils poursuivi.

De plus, l’accusation affirme que Young Thug faisait partie d’un complot visant à assassiner YNF Lucci. Il fait face à sept autres crimes lors de la descente de police à son domicile. Les autorités l’ont accusé de possession d’armes à feu et de possession de drogue dans l’intention de la distribuer.

Les droits constitutionnels de Young Thug ont été violés

Selon les avocats de Yung Thug, ce n’est pas la première fois que l’accusation prend des raccourcis ou viole ses droits. Son équipe juridique a également contesté la perquisition et la saisie de son téléphone. Ils ont demandé au tribunal de supprimer ces preuves “obtenues illégalement en vertu des quatrième et quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis”.

Son avocat Brian Steel affirme que l’utilisation des paroles de chansons de son client comme preuve criminelle viole ses droits au premier et au quatorzième amendement.

«L’État cherche à insinuer une conduite criminelle à partir de citations de paroles de chansons et de publications sur les réseaux sociaux. Armer ces mots en accusant des actes manifestes de soutenir un complot supposé est inadmissible et inconstitutionnel », avait précédemment déclaré Steel.

Immédiatement après l’arrestation de Young Thug en mai, Steel a déposé une plainte libération d’urgence pour conditions de détention “inhumaines”. Il a affirmé que l’homme de 31 ans était une “personne oubliée dans le monde” dans une pièce en ciment sans fenêtre pour l’isolement cellulaire. Le tribunal a refusé la libération sous caution de Young Thug à trois reprises parce qu’il le considérait comme un danger pour la communauté.

Le procès devrait commencer début 2023.