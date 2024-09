L’avocat de YFN Lucci affirme qu’il est toujours en vie après une fausse alerte sur sa mort

YFN Lucci est vivant et en bonne santé après les rumeurs de sa mort en prison, a confirmé son avocat au Times.

Le rappeur de 33 ans, dont le vrai nom est Rayshawn Lamar Bennett, en janvier a plaidé coupable Il a été inculpé de meurtre, de gang et de racket à Atlanta il y a près de trois ans. Il purge une peine de 10 ans de prison.

Cette semaine, une rumeur selon laquelle le rappeur de « Documentary » aurait été tué a fait son chemin sur les réseaux sociaux. Drew Findling, qui a représenté le rappeur lors de son procès RICO, a depuis mis fin à la rumeur, TMZ premier rapport. (Findling a déjà défendu l’ancien président Donald Trump dans son affaire d’ingérence électorale en Géorgie devant un autre avocat a pris sa place pour des raisons non divulguées.)

Le canular de décès survient deux semaines après que l’ancien collègue de label de YFN Lucci, Rich Homie Quan, également âgé de 33 ans, ait été retrouvé mort dans sa maison d’Atlanta Le bureau du médecin légiste du comté de Fulton n’a pas encore révélé la cause du décès du rappeur « Lifestyle ».

YFN Lucci faisait partie d’une douzaine de membres présumés du gang des Bloods accusés dans une affaire Mai 2021 Quelques mois auparavant, il avait été accusé de meurtre après que la police eut déclaré qu’il était le conducteur d’une fusillade impliquant un gang qui avait tué James Adams, 28 ans. Pierre roulante signalé.

Dans le cadre d’un accord de plaidoyer, les procureurs ont abandonné 12 des 13 chefs d’accusation contre YFN Lucci et il a plaidé coupable d’un seul chef d’accusation de violation de la loi sur le terrorisme et la prévention des gangs de rue. Il a été condamné à 10 ans de libération conditionnelle en plus de sa peine de prison. Mais le rappeur pourrait désormais être éligible d’ici janvier 2025 après que le procureur de district du comté de Fulton a soumis en juillet une lettre au Conseil d’État des grâces et des libérations conditionnelles soutenant sa libération anticipée de prison.

« Le procureur du district de Fulton County a fait quelque chose d’inhabituel », a déclaré Findling WSB-TV à Atlanta. « Cette lettre du procureur de district est un coup de poing puissant et se trouve vraiment au cœur de la lettre et des documents justificatifs et du mémorandum que nous avons partagé avec la commission des libérations conditionnelles. »

YFN Lucci a été poignardé en prison en février 2022, et trois accusés de YSL ont été inculpés de tentative de meurtre en lien avec cette affaire, selon un rapport. Acte d’accusation de mai 2022.

Après l’agression au couteau, Findling dit Le Times a rapporté que son client ne voulait pas d’accord de coopération et a refusé de témoigner contre Young Thug dans le procès pour racket en cours qui déterminera si cette dernière star du rap était une figure clé du gang criminel de rue Young Slime Life, ou YSL. Le gang d’Atlanta revendiquerait une « affiliation avec le gang national des Bloods ».

Le procès de YSL a commencé en novembre et a été retardé à plusieurs reprises par les jongleries des juges présidents, une fuite en ligne de l’identité d’un juré et l’agression au couteau de la coaccusée Shannon Jackson, également connue sous le nom de Shannon Stillwell.

Les avocats de la défense ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes quant à la durée du procès, et les procureurs du comté de Fulton ont encore plus de 100 témoins à appeler. Atlanta News First rapporté mercredi.