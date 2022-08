L’avocat de Vanessa Bryant dit que les flics ont utilisé les photos de l’accident de Kobe “pour rire”

Les forces de l’ordre de Los Angeles ont une terrible réputation depuis des décennies. Depuis les années 1980, le LAPD et divers autres départements des environs ont été mêlés à un scandale qui a compromis la confiance du public de la pire des manières possibles. Peu de choses ont changé depuis…

Selon ESPNVanessa Bryant et son équipe juridique ont présenté leur dossier contre les députés et les pompiers du comté de Los Angeles, les accusant d’avoir pris des photos de la dépouille de Kobe Bryant sur le site de l’horrible accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à neuf personnes.

L’avocat de Vanessa Bryant, Luis Li, a déclaré aux jurés dans sa déclaration liminaire devant le tribunal de district américain dans le cadre de son procès pour atteinte à la vie privée contre le comté que les photos prises avec un téléphone portable sur les lieux de l’accident par un adjoint et un capitaine des pompiers étaient des “commérages visuels” vus “pour rire”. ” et n’avait aucun but officiel.