Josh Hawley vous appelle stupide

Êtes-vous un électeur républicain? Envisagez-vous de participer à la primaire présidentielle 2024? Si votre réponse à ces deux premières questions est «oui», j’en ai une troisième: n’êtes-vous pas en colère? Presque chaque jour, Josh Hawley, le législateur maigre et affamé qui a contribué à inciter à une attaque contre son propre lieu de travail, laisse entendre qu’un la majorité des républicains sont stupides. Ne vous y trompez pas: le sénateur du Missouri est coupable de bien plus que de comploter ou d’induire en erreur de faire appel à «la base» à l’occasion. Votre ignorance et votre crédulité présumées sont les forces motrices de chacun de ses mouvements.La dernière insulte est survenue jeudi, seulement un jour après une théorie du complot non seulement stimulée par, mais mise en œuvre par Hawley – un diplômé de la Yale Law School qui ne croyait pas. pendant un moment que l’élection a été volée par les démocrates, ou qu’elle pourrait être volée par les républicains au Congrès pendant le processus de certification – a abouti à une attaque contre le bâtiment du Capitole américain. Mais pour Josh Hawley, la plus grande tragédie de la semaine dernière n’est pas qu’il y ait eu une insurrection ratée provoquée par le président des États-Unis. C’est que Simon & Schuster, l’ancien éditeur du prochain livre de Hawley, The Tyranny of Big Tech (Big Tech est un autre problème où Hawley suppose votre ignorance), a annoncé qu’il n’irait pas de l’avant avec le projet. Voici la réponse de Hawley:> Cela ne pourrait pas être plus orwellien. Simon & Schuster annule mon contrat parce que je représentais mes électeurs, menant un débat au Sénat sur l’intégrité des électeurs, qu’ils ont maintenant décidé de redéfinir comme sédition. Permettez-moi d’être clair, il ne s’agit pas simplement d’un différend contractuel. C’est une attaque directe contre le premier amendement. Seuls les discours approuvés peuvent désormais être publiés. C’est la gauche qui cherche à annuler tous ceux qu’elle n’approuve pas. Je vais combattre cette culture d’annulation avec tout ce que j’ai. Si c’est une revendication constitutionnelle que Hawley envisage de faire au tribunal, il peut s’attendre à avoir à peu près autant de chance que la campagne Trump a eue ces derniers mois. La décision de Simon & Schuster n’est ni orwellienne ni une violation du premier amendement, encore moins une «attaque directe» à son encontre. Le gouvernement ne restreint pas le discours de Hawley. Il est libre de trouver un éditeur prêt à s’associer à lui. Je pense que Simon & Schuster n’aurait pas dû annuler ce contrat, car l’Amérique est mieux si ses institutions respectent l’esprit et pas seulement la lettre du premier amendement. Mais la société n’a aucune obligation constitutionnelle de s’associer à Hawley. Je peux certainement comprendre pourquoi il ne le voudrait pas après les événements de mercredi.L’objectif de la déclaration de Hawley est évident: prendre cet événement personnel, qui est le résultat direct de son propre comportement, et faire sentir aux républicains comme s’il s’agissait d’un attaque personnelle contre eux et leurs croyances. Ce n’était pas. Mais rappelez-vous: la fortune politique de Hawley est liée à un pari que les électeurs ne penseront pas clairement. Un pari sur lequel il est all-in après avoir continué à s’opposer à la certification de l’élection par le Congrès même après l’assaut contre le Capitole.Le plus insidieux de l’hypothèse de Hawley est qu’il s’agit d’une prophétie auto-réalisatrice. Lorsque des responsables conservateurs tels que Hawley et le déshonoré Ted Cruz – des dirigeants auxquels nous sommes censés pouvoir faire confiance – propagent des théories du complot, cela signale aux électeurs que ces théories sont ou peuvent être vraies. Les théories du complot sont naturelles et la croyance des profanes en elles ne les rend pas automatiquement stupides. Nous avons tous une vie bien remplie et la plupart des Américains sont incapables de passer chaque moment de leur éveil à rester au courant de tous les événements politiques. Ils comptent sur les fonctionnaires de leur propre penchant idéologique pour leur dire la vérité. Lorsque ces fonctionnaires mentent pour un avantage politique perçu, cela a des conséquences. Conséquences aggravées par un raisonnement motivé et une tendance à croire le pire de «l’ennemi». Conséquences parfois même sanglantes. Beaucoup est fait ces jours-ci, surtout par le sénateur Hawley, des «élites» et de leur dédain supposé pour les Américains ordinaires. Pendant de nombreuses années, et en particulier depuis que Donald Trump a obtenu l’investiture républicaine en 2016, le sénateur Mitt Romney a été qualifié d’élitiste. Mais Romney a parlé avec beaucoup plus de sagesse à ce sujet que Hawley mercredi: «La meilleure façon de respecter les électeurs qui sont bouleversés est de leur dire la vérité!» En effet. Plus vous vieillissez, plus vos parents vous font part de faits de la vie. Cela commence avec le Père Noël, et cela devient encore plus déprimant à partir de là. J’ai une autre question, alors. Quoi de plus condescendant et méprisant: la vérité ou la tromperie?