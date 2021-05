L’avocat de Trump, Rudy Giuliani, n’est pas au-dessus de la loi, selon les procureurs

Les procureurs fédéraux ont déclaré vendredi dans un nouveau dossier judiciaire que « le simple fait » que Rudy Giuliani est un avocat – celui qui représentait l’ancien président Donald Trump – ne signifie pas qu’il est « au-dessus des lois ou à l’abri d’une enquête criminelle ».

Le dossier a repoussé les efforts des propres avocats de Giuliani pour attaquer la légalité des mandats de perquisition pour son compte iCloud en 2019 et pour le domicile et le bureau de l’ancien maire de New York à Manhattan le mois dernier, qui ont été émis dans le cadre d’une enquête criminelle en cours sur ses activités en Ukraine et liées à celle-ci.

Dix-huit appareils électroniques appartenant à Giuliani et à des employés de Giuliani Partners ont été saisis fin avril dans le cadre de ces mandats.

Les avocats de Giuliani soutiennent que la fouille de son iCloud – qui n’était pas connue de Giuliani depuis environ 18 mois – peut avoir violé à la fois son secret professionnel et le droit de Trump en tant que président de protéger ses communications avec son avocat.

Et ils disent que les récents mandats de recherche peuvent être entachés par leur dépendance aux informations obtenues à partir de la recherche iCloud.

Un autre avocat républicain bien connu, Victoria Toensing, a également fait l’objet de mandats de perquisition similaires.

« Les mandats autorisant les fouilles de ces appareils ont été émis par un juge de district des États-Unis – cette Cour – sur la base d’un constat selon lequel il y avait des raisons probables de croire que ces appareils contenaient des preuves, des fruits et des instruments de crimes fédéraux spécifiques », ont déclaré les procureurs de la Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a écrit vendredi dans leur dossier devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Les procureurs ont déclaré que la recherche d’appareils et de comptes électroniques appartenant à des avocats tels que Giuliani et Toensing « nécessite une attention particulière afin de protéger la confidentialité des communications avocat-client qui peuvent être trouvées dans les documents de recherche. »

À cette fin, les procureurs ont déclaré qu’ils étaient «allés au-delà de ces obligations» en demandant à un juge de nommer un soi-disant maître spécial pour examiner les documents récemment saisis à la recherche de documents potentiellement privilégiés, qui seraient alors tenus à l’écart des enquêteurs qui conduisent l’enquête criminelle de Giuliani.

Les procureurs ont déclaré qu’une soi-disant équipe de filtrage avait servi cet objectif en examinant les mandats de 2019 pour ses comptes iCloud et ceux de Toensing.

« Mais, pour être clair, le simple fait que Giuliani et Toensing soient des avocats ne signifie pas qu’ils sont au-dessus de la loi ou à l’abri d’une enquête criminelle », ont écrit les procureurs.

« Pourtant, c’est effectivement ce que font valoir Giuliani et Toensing dans leurs requêtes: parce qu’ils sont avocats, l’exécution de mandats de perquisition contre eux était illégale et inappropriée, et en tant que tels, ils ont droit au recours extraordinaire et sans précédent consistant à convertir les fouilles légalement délivrées. mandats en citations à comparaître, afin qu’ils puissent examiner leurs propres documents et décider de ce que le gouvernement peut voir. Ce n’est pas la loi, et leurs demandes devraient autrement être rejetées », indique le dossier.

Les procureurs ont fait valoir dans le dépôt qu’un juge devrait rejeter les demandes de Giuliani et Toensing de desceller les affidavits déposés pour obtenir les mandats.