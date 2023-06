L’avocat de Trump qui a abandonné l’affaire docs abandonne le procès en diffamation de CNN

James Trusty, avocat de Donald Trump, apparaît sur « Meet the Press » à Washington, DC le dimanche 9 avril 2023.

Un avocat qui a quitté l’équipe défendant Donald Trump dans l’affaire des documents classifiés criminels a déclaré vendredi qu’il ne représenterait plus l’ancien président dans une poursuite en diffamation distincte contre CNN.

L’avocat, Jim Trusty, a déclaré dans un dossier au tribunal que sa demande de retrait de la poursuite civile de 475 millions de dollars « est basée sur des différences irréconciliables » avec Trump.

« L’avocat ne peut plus représenter efficacement et correctement le demandeur », a écrit Trusty dans le dossier déposé devant le tribunal de district américain de Fort Lauderdale, en Floride.

Ni Trusty ni les avocats de CNN n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la décision de Trusty de se retirer en tant qu’avocat de Trump.

Lindsey Halligan, l’avocat restant de Trump dans l’affaire de diffamation, a référé CNBC au porte-parole de l’ancien président Steven Cheung, qui a déclaré que la poursuite en diffamation « entre dans une nouvelle phase alors que des faits plus irréfutables sont révélés ».

« Nous remercions M. Trusty pour son travail sur cette affaire et lui souhaitons tout le meilleur », a déclaré Cheung.

Une semaine plus tôt, Trusty et un autre avocat, John Rowley, avaient présenté leur démission en tant qu’avocat de Trump dans l’affaire pénale fédérale qui venait d’aboutir à son inculpation pour des accusations liées à ses efforts post-présidentiels pour conserver une série de documents classifiés dans sa maison de villégiature. Mar-à-Lago.

« Maintenant que l’affaire a été déposée à Miami, c’est un moment logique pour nous de nous retirer et de laisser les autres mener à bien les affaires », ont déclaré Trusty et Rowley dans ce communiqué.

Quatre jours plus tard, Trump a plaidé non coupable de 37 chefs d’accusation, notamment la conservation des dossiers de la défense nationale, la dissimulation de documents et le complot en vue d’entraver la justice.

La déclaration des avocats a également indiqué qu’ils ne défendraient plus Trump dans une autre enquête pénale fédérale en cours sur les événements entourant l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021. L’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, a supervisé les deux enquêtes.

Ils ressemblent peu à la poursuite civile en diffamation de Trump contre CNN, qui a été déposée en octobre.

Trump, qui a une longue expérience d’attaques contre des médias et des journalistes spécifiques pour une couverture qu’il n’aime pas, a accusé CNN d’avoir mené une « campagne de diffamation » contre lui, notamment en le comparant à Adolf Hitler.

Le procès s’est concentré sur l’invocation fréquente par CNN de « The Big Lie », un terme utilisé pour désigner une variété de fausses allégations de fraude électorale que Trump et ses alliés ont colportées alors qu’ils prétendent que la victoire électorale du président Joe Biden en 2020 a été truquée.

« Le ‘Big Lie’ est une référence directe à une tactique employée par Adolf Hitler et apparaissant dans Mein Kampf d’Hitler », a affirmé la plainte de l’équipe juridique de Trump, qui à l’époque comprenait Trusty.

En novembre, CNN a demandé au tribunal de rejeter l’affaire, qualifiant les affirmations de Trump « d’intenables et contraires à une presse libre et à un débat politique ouvert ».

Le point de vente a noté que le procès de Trump ne reposait que sur cinq pièces de CNN. Il a fait valoir qu’aucun d’entre eux ne suggérait qu’il « avait le caractère d’Hitler ».

La plainte de Trump suggérait que CNN le diffamait afin de saper sa candidature potentielle à la prochaine élection présidentielle. Trump a lancé sa campagne de 2024 le mois suivant et il a toujours été en tête du champ primaire républicain dans les sondages.

Trump demande 475 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs et plus de 75 000 dollars de dommages-intérêts compensatoires.