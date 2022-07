L’avocat de Trump promet de poursuivre CNN pour avoir lié l’ancien président à une théorie d’Adolf Hitler

L’ancien président Donald Trump prononce le discours d’ouverture de la Faith and Freedom Coalition lors de leur conférence annuelle le 17 juin 2022 à Nashville, Tennessee.

Lindsey Halligan, avocate de Donald Trump, a déclaré qu’elle prévoyait de poursuivre CNN pour diffamation.

Elle a déclaré que le réseau avait diffamé l’ancien président en qualifiant ses allégations de fraude électorale de “Le gros mensonge”.

L’expression “est en fait liée à Adolf Hitler”, a déclaré Halligan sur le podcast War Room de Steve Bannon.

Dans une interview pour le podcast War Room de Steve Bannon, une avocate de Donald Trump a déclaré qu’elle prévoyait de poursuivre CNN pour diffamation pour les reportages du réseau sur les allégations de fraude électorale de l’ancien président.

“CNN a qualifié Trump de menteur et a qualifié ses questions concernant la fraude électorale de The Big Lie, qui est en fait liée à Adolf Hitler”, Lindsey Halliganun avocat de Floride, a déclaré.

L’expression allemande “le grand mensonge” a été inventée par Hitler dans son livre “Mein Kampf” pour décrire un mensonge si flagrant que personne ne croirait que quelqu’un “pourrait avoir l’impudence de déformer la vérité de manière si infâme”.

Mercredi, Trump a publié un Déclaration de 282 pages détaillant son intention de poursuivre CNN pour la couverture de ses allégations de fraude électorale sans fondement, que le réseau a appelées “The Big Lie”. Dans sa déclaration, il définit le mot “mensonge” comme quelque chose que l’orateur sait ou croit être faux.

“Dans ce cas, les commentaires du président Trump ne sont pas des mensonges : il croit subjectivement que les résultats de l’élection présidentielle de 2020 ont déclenché des activités de vote frauduleuses dans plusieurs États clés”, lit-on dans la lettre de l’ancien président.

Quelques les juristes ont fait valoir La position de Trump selon laquelle il croyait que les mensonges de la fraude électorale pourraient être la clé de sa défense, car cela pourrait rendre l’intention criminelle plus difficile à prouver. Cependant, Trump “cécité volontaire” aux faits de la cause peut, en effet, établir l’intention et servir de preuve.

Les allégations de fraude électorale perpétuées par l’ancien président ont été démenties à plusieurs reprises par les médias, ainsi que politiciens conservateurs,avocats de l’administration Trumpet alliés de Trump lui-même.

“Donc c’est assez simple : si vous allez traiter quelqu’un de menteur, étayez-le par des faits bien documentés et bien fondés. Sinon, ne le signalez pas, ne déformez pas la vérité”, a déclaré Halligan lors d’une interview pour le podcast War Room. “CNN a répondu à notre lettre aujourd’hui en nous informant qu’ils ne retireront pas les déclarations, ils seront donc très prochainement poursuivis, je crois.”

Selon le dernières informations disponibles par l’intermédiaire de la Florida Bar Association, Halligan était auparavant employée par le cabinet d’avocats Cole, Scott & Kissane spécialisé dans les réclamations d’assurance de biens, mais son profil a depuis été supprimé de leur site Web. On ne sait pas où elle exerce actuellement le droit.

Halligan n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.