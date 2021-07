L’avocat de Trump, Michael Cohen, intente une action en justice contre les États-Unis pour retour en prison et livre

Michael Cohen, l’ancien avocat personnel et fixateur de l’ex-président Donald Trump, a intenté une action en justice contre le gouvernement américain pour 20 millions de dollars au motif qu’il aurait été illégalement renvoyé en prison l’année dernière en représailles pour avoir prévu d’écrire un livre sur Trump.

Cohen, dans un avis de réclamation déposé contre le US Bureau of Prisons, accuse le gouvernement de fausse arrestation, de faux emprisonnement et de séquestration dans sa plainte contre le US Bureau of Prisons.

Cohen, 54 ans, dit qu’il a souffert « de douleur et de souffrance émotionnelles, d’angoisse mentale et de perte de liberté » après avoir été renvoyé dans une prison fédérale en juillet 2020 quelques semaines seulement après avoir été mis en congé prématurément en raison de préoccupations concernant son risque de Covid-19.

Les avocats de Cohen préparent une deuxième plainte alléguant que le procureur général de l’époque, William Barr, et le directeur du BOP, Michael Carvajal, ont violé son droit à la liberté d’expression du premier amendement en le renvoyant en prison.

Le dépôt intervient près d’un an après qu’un juge de la cour fédérale de Manhattan, en ordonnant la libération de Cohen après plus de deux semaines, a décidé que le but de Barr et Carvajal en renvoyant Cohen en prison « était des représailles en réponse à l’intention de Cohen d’exercer son premier amendement le droit de publier un livre critique à l’égard du président et de discuter du livre sur les réseaux sociaux. »

Le gouvernement a six mois pour répondre à la demande de Cohen. S’il ne répond pas, il pourrait porter plainte contre le gouvernement et d’autres accusés.

Le Bureau des prisons n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cohen a refusé de commenter l’affaire.

Son avocat, Jeffrey Levine, a déclaré dans un communiqué: « M. Cohen était l’avocat personnel du président des États-Unis et s’il pouvait être jeté en prison pour avoir souhaité écrire un livre critique sur l’imagination du président, il ne faut pas aller loin avant de réaliser qu’une conduite aussi inacceptable et contraire à la Constitution pourrait être dirigée contre n’importe lequel d’entre nous. »

« Ce n’est pas une hyperbole et n’est pas acceptable », a déclaré Levine.

Levine a déclaré à CNBC que Cohen avait fait des demandes en vertu de la Freedom of Information Act pour obtenir des documents « conduisant à des représailles » contre lui, mais « rien de significatif n’a été fourni » par le gouvernement.

« Le dépôt [of a claim] … est le début de notre quête pour obtenir la vérité « , a déclaré Levine dans un e-mail. » C’est la militarisation du ministère de la Justice par l’ancien président et son complice AG William Barr, ainsi que les tenir responsables de leurs actions . »

Cohen, qui a loyalement servi Trump pendant des années, a plaidé coupable en 2018 à plusieurs crimes fédéraux.

Ceux-ci comprenaient des violations du financement de la campagne liées aux paiements d’argent cachés à des femmes qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec Trump, des mensonges au Congrès sur les plans de construction d’une Trump Tower à Moscou et des crimes financiers.

Cohen est également devenu un critique sévère de Trump, coopérant à plusieurs enquêtes sur le président de l’époque.

Jeudi, la Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg, ont été traduits en justice devant la Cour suprême de Manhattan pour des accusations liées à un stratagème visant à esquiver les impôts sur la rémunération des dirigeants, dont Weisselberg. Cohen a aidé l’enquête du procureur du district de Manhattan, qui a conduit à cette poursuite.

Cohen est allé en prison début 2019 après avoir été condamné à trois ans derrière les barreaux. Mais il a été mis en congé au printemps 2020 parce qu’il craignait qu’il ne soit particulièrement exposé au coronavirus en raison de problèmes de santé préexistants.

Peu de temps après sa libération, Cohen et son avocat ont été convoqués pour rencontrer des agents de probation fédéraux à Manhattan le 9 juillet pour discuter des conditions de son emprisonnement à domicile, qu’il purgeait au lieu de sa peine de prison.