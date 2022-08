L’avocat de Trump, John Eastman, prend la cinquième place au grand jury de Géorgie

John Eastman, chercheur invité de l’Université du Colorado à Boulders sur la pensée et la politique conservatrices, parle de son intention de poursuivre l’université lors d’une conférence de presse à l’extérieur de CU Boulder le jeudi 29 avril 2021.

“Lors de sa comparution devant le grand jury spécial du comté de Fulton, nous avons conseillé à notre client John Eastman de faire valoir le secret professionnel de l’avocat et le droit constitutionnel de garder le silence le cas échéant”, ont déclaré les avocats d’Eastman, Charles Burnham et Harvey Silverglate, dans un communiqué.

Eastman fait partie d’un groupe d’alliés de Trump qui ont été assignés à comparaître par ce panel, qui entend des témoignages à Atlanta. Un autre de ces alliés, l’ancien avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, a été désigné comme cible dans cette enquête et a récemment témoigné devant le même grand jury.

John Eastman a également invoqué les protections du privilège avocat-client en refusant de répondre à au moins certaines des questions qui lui ont été posées devant le grand jury, qui a été convoqué dans le cadre d’une enquête criminelle sur une ingérence peut-être illégale dans la course à l’élection présidentielle en Géorgie, ont déclaré ses avocats.

“La criminalisation des théories juridiques impopulaires est contraire à toutes les traditions américaines et aurait mis fin à la carrière de John Adams, Ruth Ginsburg, Thurgood Marshall et de nombreux autres avocats américains désormais célèbres”, indique le communiqué. John Adams était le deuxième président des États-Unis, tandis que Ginsburg et Marshall étaient des juges de la Cour suprême qui ont aidé à établir de nouveaux précédents juridiques avec leur travail pendant le mouvement des droits civiques.

“Nous demandons à tous les observateurs intéressés de toutes tendances politiques de se joindre à nous pour dénoncer ce développement troublant”, ont écrit Burnham et Silverglate.

Eastman a révélé le mois dernier que son téléphone portable avait été saisi par des agents fédéraux qui l’ont arrêté au Nouveau-Mexique et l’ont forcé à le déverrouiller.

Cette saisie a été effectuée dans le cadre d’une enquête menée par le chien de garde interne du ministère de la Justice, le Bureau de l’inspecteur général.

Le bureau de l’IG enquête sur le rôle du ministère de la Justice et de ses composantes dans “la préparation et la réponse à” l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis par des partisans de Trump, selon le site Web du bureau. Cette émeute s’est produite alors qu’une session conjointe du Congrès était convoquée pour certifier la victoire de Biden, Pence présidant la procédure.

Un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice, Jeffrey Clark, s’est fait saisir des appareils électroniques à son domicile de Virginie le jour même où le téléphone d’Eastman a été saisi.

Clark a également soutenu les efforts de Trump pour annuler les élections.

Trump a envisagé d’installer Clark au poste de procureur général dans les jours précédant le 6 janvier 2021, mais a abandonné cette idée après qu’un groupe de hauts responsables de la justice a déclaré qu’il démissionnerait en signe de protestation si cela se produisait.