WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a déclaré que son avocat personnel, Rudy Giuliani, avait été testé positif pour le coronavirus, faisant de lui le dernier membre du cercle intime de Trump à contracter la maladie qui sévit maintenant aux États-Unis.

Giuliani présentait certains symptômes et a été admis dimanche au centre médical de l’Université de Georgetown à Washington, selon une personne proche du dossier qui n’était pas autorisée à parler publiquement.

L’ancien maire de New York, âgé de 76 ans, a beaucoup voyagé dans les États du champ de bataille dans le but d’aider Trump à subvertir sa perte électorale. À de nombreuses reprises, il a rencontré des fonctionnaires pendant des heures sans porter de masque.

Trump, qui a annoncé le test positif de Giuliani dans un tweet dimanche après-midi, lui a souhaité un prompt rétablissement.

« Guérissez bientôt Rudy, nous continuerons !!! » Trump a écrit.

Giuliani n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais dimanche soir, il a retweeté l’annonce de son diagnostic par Trump. Il a également tweeté grâce à un écrivain conservateur qui avait dit qu’il priait pour Giuliani.

Giuliani a assisté à une audience au Capitole de Géorgie jeudi où il est resté sans masque pendant plusieurs heures. Plusieurs sénateurs d’État, tous républicains, n’ont pas non plus porté de masques lors de l’audience.

Mercredi soir, Giuliani était à Lansing, Michigan, pour témoigner lors d’une audience législative très inhabituelle de 4 heures et demie au cours de laquelle il a poussé les législateurs républicains à ignorer la certification de la victoire de Joe Biden dans le Michigan et à nommer des électeurs pour Trump. Il ne portait pas de masque, pas plus que l’avocate Jenna Ellis, qui était assise à côté de lui. À un moment donné, il a demandé à l’un de ses témoins – une employée électorale de Detroit – si elle accepterait de retirer son masque. Mais les législateurs ont dit qu’ils pouvaient l’entendre.

Giuliani s’est rendu lundi à Phoenix où il a rencontré des législateurs républicains pour une audience d’une heure au cours de laquelle il était sans masque. Le Parti républicain de l’Arizona a tweeté une photo de Giuliani et de plusieurs législateurs du GOP de l’État debout épaule contre épaule et sans masque. La législature de l’Arizona a annoncé dimanche, après que le diagnostic de Giuliani est devenu public, qu’elle fermerait pendant une semaine par prudence « pour les cas récents et les préoccupations relatives au COVID-19. »

La campagne Trump a déclaré dans un communiqué que Giuliani avait été testé négatif deux fois avant ses visites en Arizona, au Michigan et en Géorgie. Les membres non identifiés de l’équipe Trump qui ont eu des contacts étroits avec Giuliani sont isolés.

«Le maire n’a éprouvé aucun symptôme ou testé positif au COVID-19 jusqu’à plus de 48 heures après son retour», selon le communiqué. «Aucun législateur dans aucun État ou membre de la presse ne figure sur la liste de recherche des contacts, conformément aux directives actuelles du CDC.

Giuliani est également apparu sans masque lors d’une audience le 25 novembre en Pennsylvanie. Et il n’a pas mis en quarantaine après avoir été près d’une personne infectée lors d’une conférence de presse le 19 novembre au siège du Comité national républicain. Son fils Andrew Giuliani, qui est un assistant de la Maison Blanche, a annoncé un jour après l’événement qu’il avait été testé positif pour le virus.

La recherche montre que les personnes qui contractent le virus peuvent devenir contagieuses pour les autres plusieurs jours avant de commencer à se sentir malades.

Le sénateur de l’État de Géorgie, Jen Jordan, un démocrate qui a assisté à l’audience de jeudi, a exprimé son indignation après avoir appris le diagnostic de Giuliani.

«Je ne savais pas que la menace de mort la plus crédible que j’ai rencontrée la semaine dernière était l’avocat de Trump», a tweeté Jordan. «Giuliani – sans masque, dans une salle d’audience bondée pendant 7 heures. Dire que je suis livide serait trop gentil.

Avant l’audience, Giuliani et la présidente du Parti républicain du Michigan, Laura Cox – tous deux sans masque – ont fait un briefing virtuel pour les militants du GOP.

Giuliani a fait une apparition plus tôt dimanche sur Fox News «Sunday Morning Futures» pour parler de ses contestations judiciaires dans plusieurs États au nom de Trump.

Le diagnostic intervient plus d’un mois après que Trump a perdu sa réélection et plus de deux mois après que Trump lui-même a été atteint du virus début octobre. Depuis lors, une vague de fonctionnaires de l’administration et d’autres personnes présentes sur l’orbite de Trump ont également été dégoûtées, notamment le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows et Ben Carson, le secrétaire au logement et au développement urbain. L’épouse du président, Melania Trump, et son fils adolescent, Barron Trump, ont également été frappés.

La propagation extraordinaire dans l’orbite de Trump souligne l’approche cavalière que le président a adoptée à l’égard d’un virus qui a maintenant tué plus de 280000 personnes aux États-Unis seulement.

Parmi les personnes infectées figurent également l’attaché de presse et les conseillers de la Maison Blanche Hope Hicks et Stephen Miller, ainsi que le directeur de campagne de Trump et le président du Comité national républicain.

Trump a passé les derniers jours de sa campagne à essayer de persuader le public américain que le virus reculait, et a affirmé à plusieurs reprises qu’il «disparaîtrait» miraculeusement après le 3 novembre. Au lieu de cela, le pays connaît un pic d’infections record.

Le président a accordé peu d’attention au nombre croissant de décès dus aux coronavirus lors d’un rassemblement samedi soir à Valdosta, en Géorgie, où il a fait campagne au nom des républicains Kelly Loeffler et David Perdue avant le second tour des élections du mois prochain. La plupart des personnes qui ont assisté au rassemblement en plein air ne portaient pas de masques.

Dimanche, la coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx, a critiqué tacitement l’attitude de Trump sur le virus lors d’une interview sur «Meet the Press» de NBC.

Interrogé sur le fait que Trump et d’autres membres de l’administration bafouent les avertissements des experts en santé publique pour éviter les grands rassemblements et les appels à porter des masques, Birx a répondu que certains dirigeants «perroquetaient» des mythes et a qualifié la pandémie de «pire événement auquel ce pays sera confronté».

«Et je pense que notre travail est de constamment dire que ce sont des mythes, qu’ils ont tort et que vous pouvez voir les preuves», a ajouté Birx.

Lemire a rapporté de Wilmington, Delaware. Les rédacteurs d’Associated Press Ben Nadler à Atlanta et David Eggert à Lansing, Michigan, ont contribué au reportage.

