Un avocat de la campagne Trump et un certain nombre d’alliés conservateurs se sont distancés de l’avocat Lin Wood, un fort soutien du président, après avoir accusé le vice-président Mike Pence de «trahison», affirmant qu’il ferait face à un «peloton d’exécution».

Jenna Ellis, conseillère juridique principale de l’équipe de campagne du président Donald Trump, s’est rendue sur Twitter vendredi soir pour désavouer l’affirmation de Wood selon laquelle le vice-président est coupable « trahison » et pourrait être giflé de la peine de mort, déclarant:«Pour être clair: je ne soutiens pas les déclarations de l’avocat Lin Wood. Je soutiens la primauté du droit et la Constitution américaine. »

Pour être clair: je ne soutiens pas les déclarations de l’avocat Lin Wood. Je soutiens la primauté du droit et la Constitution américaine. – Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) 2 janvier 2021

Quelques heures plus tôt, Wood avait publié un long fil alléguant qu’une cabale ténébreuse de «Mondialistes» avait comploté pour voler l’élection de 2020 à Trump, composée du Parti communiste chinois, des démocrates, de la CIA, du fondateur de Microsoft Bill Gates et du bankroller progressiste George Soros – ainsi que «Les républicains».

«Lorsque les arrestations pour trahison commencent, mettez le juge en chef John Roberts, le vice-président Mike Pence [and] Mitch McConnell à [the] haut de la liste, « Il a poursuivi – apparemment en colère que les avocats de Pence aient contesté une action en justice visant à permettre au VP de disqualifier les votes des collèges électoraux lorsqu’ils sont officiellement comptés plus tard ce mois-ci, qui a depuis été abattu devant le tribunal.

Si Pence est arrêté, [Secretary of State Mike Pompeo] sauvera l’élection. Pence sera en prison en attendant d’être jugé pour trahison. Il devra faire face à l’exécution par un peloton d’exécution. Il est un lâche et chantera comme un oiseau et confessera TOUT.

Wood s’est fait un nom dans une série d’affaires de diffamation très médiatisées au fil des décennies, mais a fait la une des journaux plus récemment en ce qui concerne la course à la présidentielle de 2020. Depuis le 3 novembre, il a affirmé vocalement que l’élection avait été entachée d’une fraude généralisée en faveur du challenger démocrate Joe Biden, désormais président élu, et a représenté Trump dans un certain nombre de poursuites visant à contester les résultats de la course.

Alors que Trump lui-même a fait écho à certaines des allégations de Wood – retweetant un message aussi récemment que mi-décembre dans lequel l’avocat suggérait que deux hauts responsables géorgiens devraient être emprisonnés pour malversations électorales – les alliés du président sont devenus sceptiques alors que les affirmations de Wood devenaient de plus en plus bizarres.

Plus tard vendredi soir, un ancien assistant adjoint de Trump, Sebastian Gorka, a qualifié Wood de « fou » tout en partageant son « Peloton d’exécution » Publier. L’ancien président de la Chambre républicaine Newt Gingrich, quant à lui, a critiqué l’avocat comme «Totalement destructeur» le mois dernier – étendant également la critique à l’avocat de Trump, Sydney Powell, qui a également affirmé une fraude électorale de masse.

C’est un fou. pic.twitter.com/Tf10FhN0HJ – Sébastien Gorka DrG (@SebGorka) 2 janvier 2021

Les publications de Wood sont devenues plus erratiques ces dernières semaines, combinant souvent son commentaire lié aux élections avec des références religieuses et revendications ressemblant à ceux de la communauté QAnon, qui soutient que les élites mondiales supervisent un réseau pédophile massif et se livrent à des rituels sataniques. Au lendemain de son « Peloton d’exécution » remarques vendredi soir, l’avocat a déclaré qu’il recevait un «Augmentation du volume de menaces de mort», plaisanter:« Était-ce quelque chose que je disais? »

Hou la la! Je reçois un volume accru de menaces de mort ce soir. pic.twitter.com/4QDKHN9pXY – Lin Wood (@LLinWood) 2 janvier 2021

