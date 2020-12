La perte électorale prétendument frauduleuse de Donald Trump ne s’est pas bien passée dans certains cercles. Son avocat a suggéré qu’un ancien chef de la sécurité électorale soit «tiré et écartelé», tandis qu’un pasteur pro-Trump veut que les journalistes soient fusillés.

Le président Trump a limogé Chris Krebs, chef de l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures, plus tôt ce mois-ci, après que l’agence de Krebs ait déclaré l’élection présidentielle «Le plus sûr de l’histoire américaine.»

Alors que l’équipe juridique de Trump revendique une fraude et se bat pour renverser la victoire apparente de Joe Biden, l’avocat Joe DiGenova s’est rendu à Krebs lundi, disant à l’animateur de talk-show conservateur Howie Carr que l’ancien chef de la sécurité devrait être puni pour avoir rompu avec la ligne de Trump.

«Quiconque pense que cette élection s’est bien déroulée, comme cet idiot de Krebs qui était à la tête de la cybersécurité. Ce type est un crétin de classe A. Il devrait être dessiné et coupé en quatre. Sorti à l’aube et tourné, » proclama diGenova.

Comme on pouvait s’y attendre, ses commentaires ont suscité l’indignation des libéraux, qui ont exigé qu’il soit arrêté pour avoir émis des menaces et dépouillé de sa licence légale.

Je pense que Joe DiGenova devrait être arrêté et accusé de complot en vue de commettre un homicide. https://t.co/Bs0mSOfrs7 – Pam Keith (@PamKeithFL) 1 décembre 2020

Si cette merde n’obtient pas son permis de droit, alors le bar dort au volant. – Elie Honig (@eliehonig) 30 novembre 2020

Il s’agit de l’avocat de campagne du président Trump. Cette incitation à la violence est-elle acceptable, Monsieur le Président? Ça va, le chef du DHS Wolf (l’ancien patron de Krebs)? Pas de problème, GOP?

«Joe diGenova a déclaré que le chef de la cybersécurité de Trump licencié, Chris Krebs, devrait être exécuté …» https://t.co/XZnZCzoA1i – Bill Kristol (@BillKristol) 30 novembre 2020

DiGenova représente peut-être Trump à titre officiel, mais il est loin d’être le seul partisan du président irrité par les résultats de l’élection. Mercredi dernier, le pasteur et diffuseur de Floride Rick Wiles a déclaré à ses auditeurs qu’il pensait que le ministère de la Justice se préparait à exécuter «Traîtres» impliqué dans une fraude électorale présumée.

«Ils vont avoir un groupe de traîtres. Ils vont les aligner contre le mur et commencer à leur tirer dessus. Parce que c’est ce qu’ils méritent » Wiles a déclaré dans son émission-débat «TruNews».

«Les démocrates, les médias d’information – si les gauchistes, si les scientifiques, les professeurs ont travaillé secrètement avec le Parti communiste chinois, alors alignez-les contre le mur et abattez-les» il a continué, «C’est ce que vous en faites.»

Le théoricien du complot de la fin des temps, Rick Wiles, espère que Donald Trump et Bill Barr aligneront les démocrates, les médias, les gauchistes, les scientifiques et les professeurs contre un mur et leur tireront dessus "parce que c’est ce qu’ils méritent." pic.twitter.com/cTw8t5qenu – Montre de l’aile droite (@RightWingWatch) 30 novembre 2020

Trump a affirmé que la victoire de Biden était le résultat de «Décharges massives» des bulletins de vote illégaux dans les villes dirigées par les démocrates, de la fraude informatique et des bulletins de vote par correspondance non vérifiés, certains provenant d’électeurs décédés. Lors d’une audience non officielle en Arizona lundi, les avocats de Trump Rudy Giuliani et Jenna Ellis ont rassemblé des témoins qui ont affirmé avoir vu cette fraude se produire, et Trump a téléphoné à la session, appelant les élections. «La plus grande arnaque jamais commise sur notre pays.»

