La rhétorique autour du second tour des élections au Sénat de Géorgie se réchauffe, alors que les républicains Kelly Loeffler et David Perdue ont attiré la colère de l’avocat de Trump Lin Wood, tandis que Barack Obama dit qu’une perte démocrate pourrait bloquer une présidence Biden.

Dans une série de tweets vendredi soir, Wood a fustigé Loeffler et Perdue, qui doivent faire face à un second tour spécial en janvier, pour ne pas avoir exigé que la législature géorgienne soit convoquée à une session extraordinaire pour annuler l’élection en faveur du président Donald Trump.

Wood a affirmé que les deux républicains avaient des liens avec la Chine, bien qu’il n’ait pas fourni de preuves spécifiques pour cette accusation.

Le sénateur Loeffler et son mari, Wood ont dit: «Sont au-dessus de leurs têtes en argent de la Chine communiste. C’est pourquoi elle n’exige pas que la législature de l’AG soit ordonnée [special] session. Réveillez-vous, GA et Amérique! Nous devons #FightBack contre la vague communiste. «

Doug Collins @RepDougCollins a gagné plus de 50% et @KLoeffler perdu. Elle et son mari sont au-dessus de leurs têtes avec l’argent de la Chine communiste. C’est pourquoi elle n’exige pas que la législature de l’AG soit ordonnée en session extraordinaire. Réveillez-vous, GA et Amérique! Nous devons #Se défendre contre la vague communiste. https://t.co/A70U151MaO – Lin Wood (@LLinWood) 4 décembre 2020

Wood est devenu une figure particulièrement controversée parmi les partisans et les conservateurs de Trump à la lumière des récents commentaires encourageant les républicains à ne pas voter lors du prochain second tour des élections, affirmant qu’il le sera. « Une autre élection truquée. » Les commentaires ont été faits lors d’un rassemblement « Stop the Steal » cette semaine, mettant en évidence des allégations de fraude électorale lors de l’élection présidentielle en Géorgie, un État que Joe Biden a gagné mais que Trump a affirmé lui avoir été volé par le biais de dépotoirs illégaux.

Des républicains comme le représentant Dan Crenshaw (R-Texas) et Newt Gingrich ont attaqué Wood, le premier le qualifiant de démocrate «Grifter» et ce dernier le réprimandant comme «Totalement destructeur.»

Wood a également accusé le sénateur David Perdue de «Liens avec la Chine» et a dit qu’il a demandé un remboursement en dons du républicain. Wood a également accusé Perdue de donner directement ces dons aux Super PAC – ce qu’un candidat est interdit de faire.

2. Lorsque j’ai appelé le bureau de Perdue et que j’ai exprimé ma crainte que mon don dépasse la limite de 5 600 $, on m’a dit que c’était légal parce qu’il l’a donné à divers PAC. Un candidat ne peut pas solliciter directement des dons PAC. Quelque chose ne va pas avec @sendavidperdue. – Lin Wood (@LLinWood) 4 décembre 2020

Oui je voudrais. @sendavidperdue ne se bat PAS pour We The People pour protéger notre vote et valider la victoire de l’AG glissante en @realDonaldTrump. https://t.co/ms58ESoHS3 – Lin Wood (@LLinWood) 4 décembre 2020

Le bois a même élargi les accusations de liens avec la Chine avec le secrétaire d’État républicain de Géorgie Brad Raffensperger et le responsable des élections d’État George Sterling, également républicain, qu’il a tous deux appelé «Traîtres» samedi pour leur manque de soutien au président.

Alors que Wood a été du côté de Trump en ce qui concerne les allégations de fraude électorale, l’avocat est un personnage gênant pour les républicains en raison de liens passés avec le Parti démocrate. Selon The Daily Caller, Wood n’a pas voté dans une primaire républicaine depuis 2004 et a fait don de 40000 $ aux démocrates depuis 2006.

Alors que Loeffler et Perdue font face aux attaques de l’avocat de Trump, ils font également face au poids de l’ancien président Barack Obama qui fait campagne contre eux.

Lors d’un rassemblement virtuel avec les candidats démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock, Obama a déclaré que les élections spéciales de Géorgie « Déterminer, en fin de compte, le cours de la présidence de Biden. »

Obama a affirmé que les républicains perdant la majorité au Sénat forceraient des conservateurs plus modérés à travailler avec les démocrates. «Ce n’est pas seulement la Géorgie. Il s’agit de l’Amérique. Il s’agit du monde et vous avez le pouvoir d’avoir un impact » il a dit aux électeurs.

L’ancien président a affirmé que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), avait déclenché un «arrêt des progrès» pendant sa présidence, et a averti que l’histoire pourrait se répéter pendant le premier mandat de Biden.

Les élections spéciales de Géorgie auront lieu le 5 janvier et Trump fera campagne pour soutenir Loeffler et Perdue dans l’État samedi soir.

