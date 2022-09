L’avocat de Trump à la Maison Blanche arrive pour le grand jury du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – L’avocat de la Maison Blanche sous le président de l’époque, Donald Trump, est arrivé vendredi pour sa comparution devant un grand jury fédéral enquêtant sur les efforts visant à annuler l’élection présidentielle de 2020.

Pat Cipollone était le meilleur avocat de la Maison Blanche à la fin de l’administration Trump alors que Trump et ses alliés extérieurs faisaient pression pour trouver des moyens d’annuler la perte du républicain face au démocrate Joe Biden, qui a culminé avec l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

Cipollone a vigoureusement résisté aux efforts visant à annuler l’élection et a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il y avait suffisamment de fraude pour avoir affecté le résultat de la course. Trump a insisté sur le fait que l’élection était en proie à la fraude et lui a été volée malgré le fait que de nombreux responsables électoraux fédéraux et locaux des deux partis, une longue liste de tribunaux, d’anciens membres du personnel de campagne et même son propre procureur général ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve. de la fraude qu’il allègue.

Cipollone et Patrick Philbin, un avocat adjoint de la Maison Blanche qui doit également comparaître devant le grand jury, ont également coopéré avec une enquête distincte du comité de la Chambre sur l’attaque meurtrière du 6 janvier et les tentatives de renverser l’élection.

Leurs comparutions prévues devant le grand jury ont été confirmées à l’Associated Press jeudi par une personne qui connaissait le dossier mais n’était pas autorisée à en discuter et qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat. Les porte-parole du ministère de la Justice s’étaient refusés à tout commentaire.

Les comparutions devant le grand jury soulignent comment les responsables du ministère de la Justice examinant les plans visant à annuler la course présidentielle ont recherché la coopération des hauts responsables et des conseillers de la Maison Blanche de Trump qui se sont opposés à ces efforts.

Les procureurs fédéraux se sont particulièrement concentrés sur un stratagème des alliés de Trump visant à élever de faux électeurs dans les principaux États du champ de bataille remportés par Biden afin de renverser le vote. Ces dernières semaines, ils ont délivré des assignations à comparaître à plusieurs présidents du Parti républicain.

Des parties de l’interview privée de Cipollone au comité de la Chambre le 6 janvier ont été présentées en bonne place lors des audiences de l’été. Les législateurs ont diffusé des clips vidéo de lui discutant d’une réunion houleuse de décembre 2020 à la Maison Blanche au cours de laquelle des aides et conseillers extérieurs de Trump ont parlé d’un projet de décret exécutif appelant à la saisie des machines à voter.

«Pour que le gouvernement fédéral saisisse les machines à voter? C’est une idée terrible pour le pays. Ce n’est pas comme ça que nous faisons les choses aux États-Unis », a témoigné Cipollone, ajoutant:« Je ne comprends pas pourquoi nous devons même vous dire pourquoi c’est une mauvaise idée pour le pays.

Suivez Eric Tucker sur Twitter à http://www.twitter.com/etuckerAP.

Eric Tucker, l’Associated Press