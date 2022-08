L’avocat de Trump a déclaré au ministère de la Justice que des documents classifiés avaient été restitués

L’année dernière, des responsables des Archives nationales ont découvert que M. Trump avait emporté avec lui une multitude de documents et d’autres documents gouvernementaux lorsqu’il a quitté la Maison Blanche à la fin de son mandat tumultueux en janvier 2021. Ce matériel était censé avoir été envoyé. aux archives en vertu de la loi sur les archives présidentielles.

M. Trump a rendu 15 boîtes de matériel en janvier de cette année. Lorsque les archivistes ont examiné le matériel, ils ont trouvé de nombreuses pages de documents avec des marques classifiées et ont renvoyé l’affaire au ministère de la Justice, qui a ouvert une enquête et convoqué un grand jury.

Au printemps, le ministère de la Justice a émis une assignation à M. Trump demandant d’autres documents qui seraient en sa possession. Il a été à plusieurs reprises exhorté par des conseillers à restituer ce qui restait, malgré ce qu’ils ont décrit comme son désir de continuer à conserver certains documents.

Dans un effort pour résoudre le différend, M. Bratt et d’autres responsables se sont rendus à Mar-a-Lago début juin, rencontrant brièvement M. Trump. Deux des avocats de M. Trump, M. Evan Corcoran et Christina Bobb, se sont entretenus avec M. Bratt et une poignée d’enquêteurs avec lesquels il a voyagé, ont déclaré des personnes informées de la réunion.



M. Corcoran et Mme Bobb ont montré à M. Bratt et à son équipe des boîtes contenant du matériel que M. Trump avait pris à la Maison Blanche et qui était conservé dans une zone de stockage, ont déclaré les gens.

Selon deux personnes informées de la visite, M. Bratt et son équipe sont partis avec du matériel supplémentaire marqué classifié, et à peu près à ce moment-là ont également obtenu la déclaration écrite d’un avocat de Trump attestant que tout le matériel marqué classifié dans les boîtes avait été remis.