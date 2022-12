L’avocat de Tory Lanez “explore toutes les options, y compris l’appel”

Juste avant Noël, la police a emmené Tory Lanez loin de sa famille menotté dans une salle d’audience de Los Angeles et les retombées ont été intenses.

Lanez a été reconnu coupable des trois accusations portées contre lui lors du tournage de Megan Thee Stallion en 2020 ; voies de fait avec une arme à feu semi-automatique, décharger une arme à feu par négligence grave et avoir une arme à feu non enregistrée et chargée dans un véhicule.

Après des semaines de témoignages déroutants et un témoin qui a peut-être scellé le résultat, la famille de Lanez a exprimé son indignation et a blâmé Beyoncé, la société de gestion de Megan Thee Stallion, Roc Nation, et son fondateur Jay-Z pour le verdict.

«Je me tenais juste ici dans ce Los Angeles et j’ai été témoin de la pire erreur judiciaire que ce monde ait jamais vue. Vous voulez savoir ce que je ressens, je vais vous dire exactement ce que je ressens », a déclaré le père de Tory, Sonstar Peterson, qui a fustigé l’avocat de Megan, Alex Spiro, Desiree Perez, la directrice de l’exploitation de Roc Nation, « et tout le système pervers de Roc Nation, y compris vous Jay-Z. “Vous qui dites que vous êtes sorti du caniveau, mais vous avez échangé et troqué les âmes de jeunes hommes, et vous le faites toujours.”

Maintenant, l’avocat de Lanez révèle maintenant ce qui nous attend avant la condamnation du rappeur le 27 janvier.

L’avocat de Tory Lanez aurait “exploré toutes les options, y compris l’appel”

Après le verdict, l’avocat de Lanez, George Mgdesyan, a publié une déclaration exclusive à Pierre roulante et a déclaré qu’il était “choqué” par le résultat, mais qu’il prévoyait de le combattre.

« Nous sommes choqués par le verdict. Il n’y avait pas suffisamment de preuves pour condamner M. Peterson. Nous pensons que ce cas n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable », a déclaré Mgdesyan. “Nous allons explorer toutes les options, y compris un appel.”

Les fans du rappeur emprisonné ont pris les choses en main et ont lancé une Pétition Change.Org renverser le verdict de culpabilité. La pétition suggère que Lanez était un “agneau sacrificiel pour faire un don aux femmes afro-américaines”.

“Ce qui est intéressant, c’est que: pour l’instant, aucune accusation n’est portée contre Meg et Kelsey pour avoir commis un parjure à la barre”, lit-on dans la pétition. “L’État s’est vu confier une affaire remplie de trous et a gagné grâce à un jury irresponsable, qui a voté pour renvoyer un homme. La loi dit que s’il y a un doute raisonnable, c’est le travail du jury de déclarer un innocent, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. La justice l’a laissé tomber !! […] Cette affaire concerne également l’image de marque, le marketing, les chefs de label et une industrie de la musique qui pousse les récits en fonction de ceux dans lesquels ils ont personnellement investi des millions. Jay-Z ou RocNation pourraient-ils être impliqués ? La justice que je veux pour Megan, c’est que toute la vérité sorte, plutôt que la vérité brouillée qui nous reste. Qui a vraiment blessé Meg ? Cette affaire a-t-elle été prise en raison d’une pression politique visant à faire semblant de protéger les femmes noires ? »

Plus de 37 000 personnes et plus ont signé.