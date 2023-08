L’avocat de Tory Lanez demande une probation dans la détermination de la peine

Tory Lanez devrait être condamné lundi prochain pour le tournage de Megan Thee Stallion en juillet 2020 et son équipe juridique demanderait une probation.

L’année dernière, Tory Lanez a été reconnu coupable d’avoir tiré sur Megan Thee Stallion et depuis lors, il demande un nouveau procès. Malheureusement pour lui, cela n’arrivera pas et après plusieurs retards, il affrontera la musique la semaine prochaine. Lundi à 10 h 30, le juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, David Herriford, condamnera Lanez. L’accusation dans l’affaire a déjà requis une peine de 13 ans de prison en invoquant le comportement de Lanez avant le procès selon Affaires juridiques et procès.

« Sa portée en ligne est mondiale (des millions d’abonnés plus des observateurs occasionnels) et les déclarations de l’accusé enhardissent ses abonnés de sorte qu’eux aussi ont été complices de re-traumatiser la victime », ont écrit les procureurs dans leur note de service. « Il est responsable de l’effet de ses paroles et de ses actes. »

Son équipe juridique aurait pointé du doigt la toxicomanie et son enfance traumatisante alors qu’ils demandent une probation lors de sa condamnation. La note de service de 41 pages déposée mardi indique également que les preuves de sa culpabilité sont « au mieux discutables et en aucun cas accablantes ». Bien qu’eux aussi, le « manque de remords » de Tory ne puisse pas être pris en compte dans sa peine en raison des preuves douteuses.

« En supposant que les allégations sont vraies, le traumatisme psychologique, physique et infantile de M. Peterson a été un facteur dans la perpétration de l’infraction. De même, l’infraction actuelle est liée au traumatisme et à la maladie mentale de l’enfance de M. Peterson, aux troubles liés à la consommation d’alcool », indique le dossier. « M. Le trouble lié à la consommation d’alcool de Peterson, bien qu’il ne constitue pas une défense, a réduit sa culpabilité », selon la note des avocats de la défense de Lanez, Jose Baez de Miami, Floride, et Ed Welbourn de Newport Beach, Californie.

Si l’équipe juridique de Tory Lanez réussit, il sera libéré de prison pour suivre un programme résidentiel de traitement de la toxicomanie. Dans le programme, il recevrait une thérapie pour l’alcoolisme et les traumatismes de son enfance. Cela ressemble à une demande assez importante, mais le lundi 7 août, nous verrons si elle est accordée.