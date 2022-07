L’avocat de Tory Lanez demande de repousser le procès dans une affaire de fusillade

L’avocat de Tory Lanez demande de repousser le procès dans l’affaire de la fusillade de Megan Thee Stallion en raison de conflits personnels.

Cela fait plus de deux ans que la nouvelle a éclaté que Tory Lanez aurait tiré sur Megan Thee Stallion après une soirée à Los Angeles. Depuis lors, nous avons appris beaucoup de détails présumés de la nuit à partir d’allégations selon lesquelles Tory aurait dit à Megan de “danser” avant de lui tirer dessus pour une prétendue bagarre entre le rappeur et son ancienne meilleure amie Kelsy Nicole. Megan a également allégué que Tory avait offert à son ancienne amie 1 million de dollars pour garder les messages texte silencieux et partagés de la nuit en question.

Pendant tout le chaos et [public] les allers-retours qui s’ensuivaient des deux côtés, une chose était inévitable ; Tory sera jugé à la fin de cet été.

Les avocats de Tory Lanez demandent de repousser la date du procès dans l’affaire Megan THee Stallion Shooting.

Le procès de Tory Lanez pour avoir prétendument tiré sur Megan Thee Stallion en juillet 2020 devait commencer en septembre. Hier, lors d’une audience préliminaire, l’avocat de Tory, Shawn Holley, aurait demandé son report. La raison de la demande est due à un conflit personnel sans rapport avec l’affaire Tory selon XXL citant la journaliste Nacy Dillon. Le juge n’a ni nié ni approuvé le report, mais dans l’espoir que le conflit puisse être résolu.

Les deux parties ont été renvoyées devant le tribunal le 12 août pour un suivi.