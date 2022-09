L’avocat de Steve Bannon dit qu’un assistant de Trump se rend à New York pour se rendre

L’avocat de la défense pénale de Steve Bannon a déclaré que l’ancien conseiller principal de Trump à la Maison Blanche se rendait mercredi à New York pour se préparer à se rendre dans la matinée pour faire face à des accusations dans un nouvel acte d’accusation.

L’avocat, Robert Costello, a déclaré que Bannon se rendrait aux autorités jeudi à 9 heures.

Interrogé sur les accusations criminelles auxquelles Bannon devrait faire face, Costello a déclaré à CNBC par e-mail : “L’acte d’accusation est scellé”.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, qui poursuivra l’affaire, a enquêté sur Bannon pour d’éventuelles violations des lois pénales de l’État de New York en lien avec plus de 25 millions de dollars de fonds collectés pour un effort visant à construire un mur à la frontière américaine avec le Mexique.

Bannon a été arrêté en août 2020 sur des accusations fédérales avec trois autres hommes liés à cet effort, qui, selon les procureurs, a fraudé des centaines de milliers de donateurs. Les procureurs fédéraux ont déclaré à l’époque que Bannon avait reçu 1 million de dollars de fonds de We Build the Wall, et que pour détourner cet argent, il avait utilisé une organisation à but non lucratif distincte qu’il avait déjà créée pour prétendument promouvoir “le nationalisme économique et la souveraineté américaine”.

Bannon n’a jamais été jugé dans cette affaire fédérale parce qu’il a reçu une grâce du président de l’époque, Donald Trump, juste avant que Trump ne quitte ses fonctions en janvier 2021. Les grâces présidentielles ne protègent pas les gens contre les poursuites pour des accusations d’État.

Dans une déclaration mardi à NBC News, Bannon a déclaré que New York “a maintenant décidé de poursuivre de fausses accusations contre moi 60 jours avant les élections de mi-mandat”.

“Ce n’est rien de plus qu’une militarisation politique partisane du système de justice pénale”, a-t-il déclaré.