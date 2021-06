L’avocat de St Louis, Mark McCloskey, pose avec un nouveau fusil après avoir été contraint d’abandonner l’arme qu’il a tirée sur les manifestants

L’avocat de ST LOUIS, Mark McCloskey, a partagé des photos montrant son nouveau fusil après avoir été contraint d’abandonner l’arme qu’il a tirée sur les manifestants de Black Lives Matter.

McCloskey, qui a plaidé coupable à un délit de voies de fait au quatrième degré, a dû remettre son ancienne arme dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les procureurs.

Mais l’avocat armé a affiché sur Twitter son nouveau pistolet de style AR-15 sous-titrant les photos: « Je vérifie mon nouveau AR! »

Sur une photo, on peut le voir souriant dans un magasin d’armes à feu devant un mur de fusils semi-automatiques tandis que sur la seconde, il est photographié avec sa femme Patricia qui a posé en levant le pouce.

Le couple a fait la une des journaux l’été dernier lorsqu’ils ont été filmés en train de pointer des armes sur des manifestants de Black Lives Matter devant leur manoir dans le West Central End.

Des vidéos ont commencé à circuler en ligne montrant le couple brandissant leurs armes, mais aucun coup de feu n’a été tiré et personne n’a été blessé.

À l’époque, Mark McCloskey avait blâmé le « gouvernement démocrate de gauche de la ville de St. Louis » pour les accusations et affirmé qu’ils « ne faisaient rien de plus que d’exercer nos droits liés au deuxième amendement ».

Les McCloskey ont affirmé que les manifestants de Black Lives Matter avaient ignoré un panneau « Interdiction d’entrer » et cassé une porte en fer, mais les organisateurs de la manifestation ont déclaré qu’ils n’avaient pas endommagé la porte.

Le duo a plaidé non coupable aux accusations d’utilisation illégale d’une arme et de falsification de preuves, en octobre de l’année dernière.

Plus tôt cette semaine, le couple a plaidé coupable à des accusations de délit.

Patricia McCloskey a plaidé coupable à un délit de harcèlement et a été condamnée à une amende de 2 000 $, tandis que Mark McCloskey a plaidé coupable à un délit de voies de fait au quatrième degré et à une amende de 750 $.

Le couple a également accepté de renoncer aux armes qu’ils ont utilisées lors de la confrontation.

Mark McCloskey, qui a annoncé en mai qu’il briguait un siège au Sénat américain dans le Missouri, ne s’est pas excusé après l’audience.

« Je le referais », a-t-il déclaré depuis les marches du palais de justice du centre-ville de St. Louis, ajoutant: « Chaque fois que la foule s’approche de moi, je ferai ce que je peux pour les mettre en danger imminent de blessure physique parce que c’est ce que les a empêchés de détruire ma maison et ma famille. »

Après l’audience de plaidoyer, McCloskey a défendu ses actions dans une série de tweets.

« Il y a un an, la foule est venue à ma porte pour attaquer ma famille – je les ai reculés La foule est venue me chercher, les médias m’ont attaqué et les procureurs ont essayé de me punir pour avoir défendu ma famille.

« Ils ont abandonné toutes les charges, à l’exception d’une affirmation selon laquelle j’ai inculqué une » peur imminente » à la foule, je le referais », a-t-il tweeté.

Il a poursuivi : « Soyez clair, je ne rends aucune de mes autres armes à feu !

« Je continuerai d’être l’un des plus ardents défenseurs de #2A à MO et dans tout le pays.

« Les deux armes qui m’ont été saisies étaient des preuves dans une affaire pénale. Selon l’état du MO, elles doivent être incinérées », avant d’ajouter « Ne vous inquiétez pas, j’ai plus d’armes pour protéger ma famille d’où ça vient! »

L’avocat de la défense des McCloskey, Joel Schwartz, a déclaré après l’audience que le couple avait espéré collecter des fonds en faisant don du fusil Marks à une œuvre caritative, mais a reconnu qu’il s’agissait d’une demande inhabituelle.

Parce que les accusations sont des délits, les McCloskey, tous deux avocats dans la soixantaine, ne risquent pas de perdre leur permis d’exercer et peuvent continuer à posséder des armes à feu.