L’avocat de Rudy Giuliani qualifie le raid du FBI de «  double standard inquiétant car les crimes d’Hillary Clinton et Joe Biden sont ignorés  »

L’avocat de RUDY Giuliani a qualifié la décision du FBI de perquisitionner son domicile et son bureau de « deux poids deux mesures dérangeantes », alléguant que les crimes d’Hillary Clinton et de Joe Biden sont ignorés.

L’avocat de l’ancien maire de New York a déclaré que le ministère de la Justice de Biden ignorait les « preuves claires » qui impliqueraient d’éminents démocrates, ainsi que le propre fils du président, Hunter.

L’avocat de Rudy Giuliani a critiqué le ministère de la Justice pour un « double standard » Crédit: AP

L’appartement de Giuliani à New York a été perquisitionné mercredi Crédits: Getty

« Le ministère de la Justice de Biden a complètement ignoré les preuves claires (dont le FBI dispose depuis plus d’un an) dans des textes et des courriels sur le disque dur de Hunter Biden, selon lesquels il ne s’est pas enregistré à plusieurs reprises en tant qu’agent étranger, la pornographie juvénile, le blanchiment d’argent et 30 des années où la famille Biden Crime a pris des millions et des millions de mariées pour vendre ses fonctionnaires », a déclaré l’avocat Robert Costello dans un communiqué publié au nom de Giuliani.

« Au lieu de cela, le ministère de la Justice a décidé qu’il était plus prioritaire de servir (à l’aube) des mandats de perquisition pour l’électronique au domicile et au cabinet juridique de l’ancien maire Rudolph Giuliani. »

Mercredi, des enquêteurs fédéraux se sont rendus au domicile de Giuliani et ont saisi ses appareils électroniques, selon le New York Times.

Giuliani, qui a été maire de New York de 1994 à 2001 et était l’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump, a nié tout acte répréhensible.

L’avocat de Giuliani a qualifié la famille du président de « famille du crime Biden » Crédits: Splash

Hillary Clinton a également été entraînée dans la déclaration de l’avocat Crédit: Splash News

Le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan et le FBI auraient tenté d’obtenir des mandats de perquisition pour l’électronique de Giuliani depuis des mois.

L’obtention du mandat marque une étape dans l’enquête criminelle sur les relations de Giuliani avec l’Ukraine et sur la question de savoir s’il a enfreint des lois sur le lobbying alors qu’il travaillait pour Trump.

La déclaration de Costello allègue que Giuliani a déjà offert de « démontrer » que les accusations portées contre lui sont fausses.

« Les mandats de perquisition n’impliquent qu’une seule indication d’un incident présumé de non-enregistrement en tant qu’agent étranger », a écrit Costello.

« Le maire Giuliani a non seulement nié cette allégation, mais a offert deux fois au cours des deux dernières années par l’intermédiaire de son avocat Bob Costello pour démontrer qu’elle est totalement fausse.

Le fils de Giuliani a critiqué le raid du FBI sur l’appartement de son père Crédit: The Mega Agency

L’ancien maire de New York a également été l’avocat personnel de Trump Crédit: AFP

La police a ouvert des portes alors que le FBI faisait une descente dans l’appartement de Giuliani mercredi Crédit: AP

L’offre a été rejetée à deux reprises par le SDNY en déclarant que même s’ils étaient prêts à écouter tout ce que M. Costello avait à dire, ils ne diraient pas à M. Giuliani ou à M. Costello le sujet qu’ils voulaient qu’il aborde. «

Il a ensuite critiqué un prétendu «double standard» sous le ministère de la Justice de Biden.

«C’est aussi un exemple clair de double standard corrompu.

« Un pour les démocrates de haut niveau dont les crimes flagrants sont ignorés, tels que Hilary Clinton, Hunter Biden, Joe Biden, et les républicains qui sont d’éminents partisans et défenseurs du président Trump qui, sont soumis à de fausses accusations et procédures utilisées dans le passé, si du tout, dans les affaires impliquant des terroristes et des criminels organisés. «

Trump lui-même a fait des commentaires similaires lors d’une apparition sur Fox jeudi matin.

« Rudy Giuliani est un grand patriote, il fait ces choses, il aime juste ce pays, et ils font une descente dans son appartement », a déclaré Trump.

« C’est comme, tellement injuste, et un tel double standard. »

Costello a également insisté sur le fait que l’électronique prise – qui comprendrait des téléphones portables et des ordinateurs – contient des matériaux relevant du privilège avocat-client.

« L’électronique prise est également remplie de matériel couvert par le privilège avocat-client et d’autres privilèges constitutionnels », a-t-il écrit.

« Le mandat délivré au cabinet d’avocats de M. Giuliani est un autre exemple troublant de mépris total du secret professionnel de l’avocat protégé par le sixième amendement de la Constitution. »

L’ancien fixateur de Trump, Michael Cohen, a qualifié Giuliani d ‘«idiot» dans une interview à CNN, et a ajouté qu’il pensait qu’il se retournerait contre l’ancien président en «un battement de cœur».