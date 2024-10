L’avocat de Ring Boy explique pourquoi la plainte contre Vince McMahon et la WWE comprend des photos

La semaine dernière, une nouvelle poursuite civile a été déposée par cinq clients anonymes contre Vince et Linda McMahon, de la WWE, et leur société mère TKO, liée au « scandale des ring boy » qui a été connu pour la première fois au public dans les années 90, impliquant des membres mineurs. de l’équipage du ring étant soigné et agressé. Greg Gutzler, un avocat représentant l’un des « John Does », a rejoint « Pollock et Thurston » pour discuter de l’affaire, à commencer par la plainte de 82 pages qui comprenait des photos des victimes.

« Je pense que le grand public aime parfois ignorer les abus sexuels parce que, franchement, c’est vraiment douloureux », a déclaré Gutlzer. « C’est douloureux de penser que vous pourriez avoir un enfant, ou un parent, ou un frère ou une sœur qui a pu être soumis à ce genre de choses. Et vous voyez les photos là-bas, ce sont des enfants, c’étaient des enfants impressionnables et vulnérables qui ont vu ( WWE) à l’époque alors que leur rêve se réalisait dans la réalité : talon contre babyface, babyface contre talon, le bien contre le mauvais, l’Amérique contre d’autres pays, et ils ont vraiment fait l’arc moral, et ils savaient vraiment comment jouer cet arc d’histoire. »

Gutzler a réfuté les critiques selon lesquelles les victimes auraient un motif dans le procès, affirmant que la raison de l’affaire est que la vérité doit être dite et être un moyen de soutien pour d’autres victimes de même nature. « Quand vous apprendrez à connaître ces gens, vous direz : ‘Ce sont des gens dont la vie a été ruinée ; nous devons prendre cela au sérieux et nous espérons que la WWE le fera aussi », a fait remarquer Gutzler. Il s’agit du troisième procès actif contre Vince McMahon, en plus du ministère américain de la Justice et de Janel Grant, le premier revendiquant actuellement la priorité.

