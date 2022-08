L’avocat de R. Kelly dit au jury de ne pas accepter qu’il soit présenté comme un “monstre” – National

R. Kelly a caché un côté laid de sa vie alors qu’il échappait à la pauvreté à Chicago et est devenu célèbre dans la musique pop, a déclaré mercredi un procureur aux jurés lors du procès du chanteur pour des accusations l’accusant d’avoir incité des filles à avoir des relations sexuelles et d’avoir truqué une affaire de pédopornographie en 2008.

L’avocate principale de Kelly a imploré les jurés lors de sa déclaration liminaire au procès fédéral à Chicago de ne pas accepter ce qu’elle a dit être la représentation par l’accusation de son client comme “un monstre”.

Dans les années 1990, une grande partie du monde connaissait Kelly uniquement par ses chansons à succès, y compris l’hymne inspirant en tête des charts Je crois que je peux voler, a déclaré le procureur adjoint américain Jason Julien. Mais “Kelly avait un autre côté… un côté caché, un côté obscur”, a-t-il ajouté. “Ce procès concerne la face cachée de Kelly.”

Kelly, 55 ans, fait face à de multiples accusations, notamment incitation de mineurs pour le sexe, production de pornographie juvénile et truquage de son procès pour pornographie juvénile en 2008 au cours duquel il a été acquitté.

Kelly, qui a nié tout acte répréhensible, est suivie depuis des décennies de plaintes et d’allégations concernant son comportement sexuel. L’examen minutieux s’est intensifié après l’ère #MeToo et le documentaire en six parties de 2019 Survivre à R. Kelly qui détaillent les allégations d’abus sexuels impliquant des femmes et des adolescentes.

L’avocate de la défense, Jennifer Bonjean, a déclaré aux jurés que Kelly, en partie à cause de défis intellectuels tels que l’analphabétisme, avait été obligée de s’appuyer sur les autres alors que sa carrière décollait et qu’il était parfois induit en erreur par des membres de son cercle d’associés.

“M. Kelly peut aussi être une victime », a-t-elle déclaré.

Une condamnation à Chicago pourrait ajouter des décennies à une peine de 30 ans de prison qu’il a déjà reçue d’un juge fédéral de New York pour des accusations d’avoir utilisé sa renommée pour abuser sexuellement d’autres jeunes fans.

Assis à une table de la défense pendant que le procureur parlait, Kelly secouait parfois la tête alors que Julien décrivait Kelly manipulant et contrôlant des filles – les battant même si elles ne respectaient pas des règles strictes qui incluaient de l’appeler “papa”.

Julien a cherché à donner aux jurés une idée de l’ampleur de l’exploitation présumée de Kelly, affirmant qu’il avait “à plusieurs reprises” eu des relations sexuelles avec des filles qui n’avaient que 14, 15 et 16 ans – “plusieurs filles, des centaines de fois”.

Il a déclaré aux jurés que les preuves comprenaient au moins trois vidéos montrant Kelly ayant des relations sexuelles avec des filles mineures.

“Nous n’allons pas jouer des heures de pédopornographie et vous faire regarder”, a déclaré le procureur, expliquant qu’ils verraient des extraits. Il a ajouté : « Les vidéos sont difficiles à regarder. Mais il est important de regarder… pour comprendre ce qui s’est passé.

Plus tard mercredi, les procureurs ont présenté une vidéo de preuve qui était au centre du procès de Kelly en 2008, mais n’en a diffusé aucune pour les jurés avant la fin de la journée. Les procureurs soutiennent que la vidéo Kelly a eu des relations sexuelles avec une fille de moins de 14 ans alors qu’il avait environ 30 ans.

Kelly a hoché la tête en signe d’accord lorsque son avocat a dit aux jurés que Kelly ne recherchait pas de traitement spécial – juste un procès équitable.

“Quand le gouvernement veut le dépeindre comme un monstre … vous vous souvenez que nous parlons d’un être humain”, a déclaré Bonjean.

Elle a déclaré que les jurés ne devraient pas succomber à ce qu’elle a appelé “un climat de justice populaire” entourant Kelly, faisant allusion à Survivre à R. Kelly et des années de comptes rendus durs sur les réseaux sociaux.

“Il est vrai que M. Kelly est imparfait”, a-t-elle déclaré. “Au cours de son voyage de la pauvreté à la célébrité, il a trébuché en cours de route.” Mais, a-t-elle dit, elle était convaincue que les jurés le déclareraient finalement non coupable.

Après que les jurés aient acquitté Kelly lors de son procès d’État en 2008, certains ont expliqué plus tard qu’ils estimaient qu’ils n’avaient pas le choix parce que la jeune fille n’avait pas témoigné. La femme, aujourd’hui âgée de 37 ans et désignée dans les documents judiciaires sous le nom de “mineur 1”, sera le témoin vedette du gouvernement. Au cours du procès, elle sera désignée par un seul pseudonyme, “Jane”, au tribunal.

Les premières personnes à témoigner étaient un psychologue, un directeur musical et un ancien détective de la police de Chicago qui a obtenu pour la première fois la vidéo de Minor 1 au début des années 2000. Le détective devait reprendre son témoignage jeudi matin.

À un moment donné lors du témoignage de mercredi, les procureurs ont joué environ une minute de Je crois que je peux voler alors qu’ils cherchaient à établir à quel point Kelly était populaire dans les années 90 avant les années 2000.

Un objectif central du procès sera de savoir si Kelly a menacé et payé le mineur 1. C’est l’allégation qui sous-tend l’une des accusations portées contre Kelly, complot en vue d’entraver la justice.

Kelly fait également face à quatre chefs d’accusation d’incitation à des relations sexuelles avec des mineurs – un chacun pour quatre autres accusateurs. Eux aussi sont censés témoigner.

Deux associés de Kelly, Derrel McDavid et Milton Brown, sont coaccusés. McDavid est accusé d’avoir aidé Kelly à réparer le procès de 2008, tandis que Brown est accusé d’avoir reçu de la pornographie juvénile. Comme Kelly, ils ont également nié les actes répréhensibles.

Le jury a été réuni mardi soir avec des procureurs et des avocats de la défense se disputant vers la fin du processus pour savoir si le gouvernement tentait indûment d’empêcher certains Noirs de faire partie du jury. Kelly est noire.

Environ la moitié des 12 jurés nommés ont été identifiés comme noirs par le juge, le procureur et les avocats de la défense. Il y a aussi cinq suppléants.

















