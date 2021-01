L’avocat du « chaman QAnon » Jacob Chansley, qui a pris d’assaut le bâtiment du Capitole lors de l’émeute de la semaine dernière portant des cornes, veut que Donald Trump lui pardonne parce qu’il sentait qu’il « répondait à l’appel de notre président ».

Albert Watkins a parlé sur Cuomo Prime Time Jeudi soir, défendant son client Chansley, 33 ans, partisan bien connu de la conspiration QAnon en Arizona, qui a été arrêté samedi pour son rôle dans le siège violet du Capitole le 6 janvier.

Cette semaine, Chansley, qui passe également par Jake Angeli, a été inculpé par un grand jury fédéral pour six chefs d’accusation, notamment une entrée violente et une conduite désordonnée dans un Capitole.

«Trump doit se lever et s’approprier ces gens. Il leur doit – il a une obligation envers eux ‘, a déclaré Watkins pour accueillir Chris Cuomo.

‘Et faire quoi?’ Demanda Cuomo.

«Donnez un pardon, donnez un pardon», répondit Watkins.

Albert Watkins (à droite), l’avocat du « chaman QAnon » Jacob Chansley, a déclaré jeudi soir à Cuomo Prime Time qu’il souhaitait que le président Trump pardonne à son client, affirmant qu’il « répondait à l’appel de notre président »

Les procureurs disent que Chansley, qui se fait appeler le « chaman QAnon » et qui a participé à plusieurs rassemblements pro-Trump en Arizona, a été l’un des premiers émeutiers à prendre d’assaut le bâtiment du Capitole lors de la violente émeute du 6 janvier. Il portait de la peinture pour le visage, une coiffe en peau d’ours avec des cornes et portait une lance avec un drapeau américain attaché

Le suspect des émeutes du Capitole Jacob Chansley, connu sous le nom de « chaman Qanon », demande pardon au président Trump, affirmant qu’il pensait que Trump l’avait invité à entrer au Capitole, a déclaré son avocat. Mon client «sentait qu’il répondait à l’appel de notre président», dit Albert Watkins. pic.twitter.com/iccAp5sRDO – Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) 15 janvier 2021

«Vous voulez qu’il pardonne aux gens qui sont entrés par effraction dans le Capitole et ont tué un policier et essayaient de rejoindre les membres du Congrès? Cuomo a riposté.

«Mon rôle n’est pas de juger quelqu’un. Mon rôle est d’être un défenseur. S’il y a une iota de chance que le type qui est le président de notre pays qui a invité tout le monde sur Pennsylvania Avenue donne un pardon à mon client, vous savez quoi, je vais le faire », a expliqué Watkins.

« Maintenant, je retiens mon souffle en pensant que Donald Trump va s’asseoir, vous savez quoi, quel est le nom du gars aux cornes? Donnons-lui un pardon. Avec Trump, on ne sait jamais. Il peut dire que je veux le gars aux cornes », a-t-il ajouté.

Watkins a expliqué que Chansley avait vraiment le sentiment d’obéir aux demandes du président en attaquant le Capitole.

« Il avait l’impression que sa voix était pour la première fois entendue et ce qui s’est passé au cours de la période précédant les élections, au cours d’une période allant de l’élection au 6 janvier, a été une force motrice par un homme qu’il a accroché son chapeau, il a attelé son chariot, il adorait Trump, chaque mot », a-t-il déclaré.

«Il l’a écouté. Il avait l’impression de répondre à l’appel de notre président », a-t-il ajouté.

Watkins a fait valoir que Chansley avait le sentiment qu’il répondait aux demandes du président lorsque Trump a exhorté ses partisans à se rendre au Capitole lors de son rassemblement « Save America » le 6 janvier.

Chansley est l’un des émeutiers du MAGA qui s’est rendu au FBI pour son rôle dans l’assaut du bâtiment du Capitole mercredi dernier. Chansley ci-dessus portant une coiffe de fourrure avec des cornes et la poitrine nue pendant le siège du Capitole mercredi

Jacob Anthony Chansley est en images alors qu’il occupait l’estrade du Sénat au Capitole américain la semaine dernière

La mère de Chansley, Martha, a déclaré que son fils était un « patriote » et la « personne la plus gentille que je connaisse »

Watkins a expliqué que Chansley est considéré comme un « vrai chaman », notant « qu’il est un professeur de longue date de cette foi » et « ne pourrait pas être un être humain plus doux et plus doux ».

« Il est juste entré avec toute la foule qui marchait du côté pacifique des choses », a-t-il déclaré.

Il a noté que Chansley n’avait participé à aucune des attaques violentes qui avaient fait cinq morts et blessés contre des policiers.

Chansley, une figure familière lors des rassemblements pro-Trump passés connu sous le nom de chaman QAnon, était non armé et non-violent dans la manifestation et n’a causé aucun dommage, a déclaré Watkins.

«Mon client n’a pas caché son visage dans le secret. Il ne portait pas de gilet pare-balles. Mon client n’était pas armé. Il n’avait pas de fermeture éclair. Mon client s’est battu – était dans l’armée, a servi honorablement. Pas d’antécédents criminels. Et lui, comme beaucoup d’autres personnes privées de leurs droits dans notre pays, se sentait très, très, très solidement en phase avec le président Trump », a déclaré Watkins.

Cuomo a fait valoir que, que Chansley soit entré par effraction ou non, il y était entré alors qu’il n’était pas censé se promener avec une lance.

Chansley vit avec sa mère Martha, 56 ans (gauche et droite) depuis janvier 2019

« Nous devons tous comprendre que les mots prononcés par le président signifiaient quelque chose, pas seulement pour mon client, ils signifiaient quelque chose pour beaucoup de gens », a déclaré Watkins.

« Ils ont écouté ces mots et ces mots signifiaient quelque chose pour eux et ils avaient le droit de se fier aux paroles de leur président qui était mondial, et ils l’ont fait. Et maintenant, ils se retournent, ils sont arrêtés, et beaucoup devraient l’être », a-t-il ajouté.

Watkins a déclaré que Chansley avait récemment été testé positif au COVID-19 et était détenu en quarantaine dans un établissement fédéral à Phoenix après s’être rendu aux autorités samedi.

Il est un acteur raté et vit avec sa mère Martha, 56 ans, depuis janvier 2019.

Les procureurs disent que Chansley a été l’un des premiers émeutiers dans le bâtiment et qu’il a désobéi à l’ordre d’un policier du Capitole de partir. Au lieu de cela, il est allé au Sénat et s’est assis dans le siège du vice-président Mike Pence quelques minutes après avoir été évacué.

Chansley a ensuite écrit à Pence une note disant: Ce n’est qu’une question de temps, la justice arrive », selon une motion de mise en détention déposée jeudi, selon le St. Louis Post-Dispatch.

Les procureurs affirment que Chansley est au chômage, consommatrice régulière de drogues psychédéliques, notamment des champignons et du peyotl, et souffre de problèmes de santé mentale.

« Chansley a parlé ouvertement de sa conviction qu’il est un extraterrestre, un être supérieur, et il est ici sur Terre pour s’élever vers une autre réalité », indique la motion.

Une vue de Chansley criant « Liberté » à l’intérieur de la chambre du Sénat pendant le siège du Capitole le 6 janvier ci-dessus

Les manifestations auxquelles Chansley a assisté incluent une en juillet où il s’est filmé en disant que Covid-19 est un canular. Il faisait également partie d’une foule tapageuse de partisans de Trump scandant « Stop the Steal » qui se sont présentés dans un centre de tabulation du comté de Maricopa le 5 novembre.

Il a également plaidé pour la pendaison de «traîtres» au sein du gouvernement américain.

Chansley a fait sa première apparition dans une salle d’audience fédérale de Phoenix lundi.

Un défenseur public qui représentait Chansley a déclaré que son client suivait un régime extrêmement restrictif, peut-être pour des raisons religieuses, et n’avait rien mangé depuis qu’il a été placé en détention.

En entendant la nouvelle, le juge a déclaré qu’elle était « profondément préoccupante » et a ordonné au défenseur public de Chansley de travailler avec les maréchaux américains sur ses préoccupations alimentaires.

Selon sa mère, n’a pas mangé depuis sa détention car le centre de détention ne lui donnera pas toute la nourriture biologique.

«Il tombe très malade s’il ne mange pas d’aliments biologiques – il tombera littéralement malade physiquement», a déclaré sa mère, Martha Chansley.

La mère de Chansley a déclaré que son fils était un «patriote» et la «personne la plus douce que je connaisse».

Ses six chefs d’accusation sont: désordre civil, obstruction à une procédure officielle, entrée et séjour dans un bâtiment restreint, conduite désordonnée et perturbatrice, entrée violente, conduite désordonnée dans un Capitole, manifestation dans un bâtiment du Capitole.