L’avocat de Navalny fuit la Russie, laissant le chef de l’opposition seul au tribunal

La comparution de Navalny devant le tribunal, par liaison vidéo depuis la colonie pénitentiaire n°6 où il est détenu, a mis en évidence la situation désastreuse du système judiciaire russe. Interdit de comparaître en personne au tribunal, Navalny a été montré par vidéo depuis une petite pièce d’une colonie pénitentiaire, mais il n’avait pas d’avocat. À un moment donné, son son s’est coupé. Plus tard, l’intégralité du flux vidéo a été perdue.

RIGA, Lettonie — Le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny a comparu mardi à une audience du tribunal sans représentation légale après que trois de ses avocats ont été arrêtés pour extrémisme et que deux autres ont quitté le pays.

Navalny n’a appris l’arrestation des trois avocats que lundi par les journalistes, et mardi il a appris qu’un quatrième avocat, Alexandre Fedulov, avait fui le pays. Une cinquième, Olga Mikhaïlova, n’était pas en Russie lorsque les autres ont été arrêtées, mais ses bureaux ont été perquisitionnés et un mandat de perquisition a été émis.

«Je ne comprends pas ce qui se passe. Mon avocat n’est pas là. Tous les autres avocats ne sont pas là. Personne n’est autorisé à me rendre visite. Je suis isolé et coupé de toute information », s’est plaint Navalny mardi, ajoutant qu’il s’était même vu refuser le droit à une radio.

Navalny, un prisonnier politique purgeant une peine de 30 ans pour des accusations d’extrémisme basées sur son opposition au régime de Poutine, a été placé à plusieurs reprises en isolement cellulaire constant dans une cellule de punition brutale, le régime le plus sévère de la colonie.

Jusqu’à vendredi, son équipe juridique constituait son seul lien avec l’extérieur. La détention par la Russie de trois avocats en attendant leur procès pour extrémisme a même rompu ce lien, dans ce que l’équipe de Navalny considère comme un effort concerté de l’État pour écraser sa volonté et le détruire physiquement.

« Ce qui se passe actuellement avec les avocats d’Alexei est une tentative de le priver non seulement de sa protection juridique, mais aussi de son dernier lien avec le monde extérieur », a déclaré mardi la porte-parole de Navalny, Kira Yarmysh.

Lors de l’audience de mardi, Navalny a qualifié l’arrestation des trois avocats, Vadim Kobzev, Alexei Liptser et Igor Sergunin, de « spasme de ce gouvernement dégoûtant » et a appelé les Russes à poursuivre leur opposition au président Vladimir Poutine et à son parti Russie unie. .