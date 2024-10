L’avocat de Metro Boomin qualifie le procès pour viol de « pur shakedown »

Metro Boomin dénonce les allégations selon lesquelles, en 2016, il aurait agressé sexuellement et violé une femme qui pleurait la mort de son petit garçon.

L’avocat Lawrence Hinkle II, représentant légal du producteur de hip-hop et artiste de « We Don’t Trust You », a rejeté les accusations, qui ont fait surface dans une action civile déposée mardi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. « Il s’agit d’un pur shakedown », a déclaré Hinkle mercredi dans un communiqué partagé avec le Times.

« Ce sont de fausses accusations. M. Wayne a refusé de la payer il y a des mois, et il refuse de la payer maintenant », a-t-il déclaré à propos de son client, dont le vrai nom est Leland Tyler Wayne. « M. Wayne se défendra devant le tribunal. Il déposera une plainte pour poursuites malveillantes une fois qu’il aura obtenu gain de cause.

L’accusatrice de Metro Boomin, Vanessa LeMaistre, est une résidente de Los Angeles qui dit avoir rencontré la star du rap par l’intermédiaire d’un ami lors d’un week-end à Las Vegas au printemps 2016, selon la plainte de 17 pages. Quelques mois avant le voyage, en février 2016, LeMaistre avait perdu son fils de 9 mois « à la suite d’une maladie rare et mortelle ».

La relation entre LeMaistre et Metro Boomin a commencé de manière amicale, selon la poursuite. Après le voyage à Las Vegas, LeMaistre a été invité au studio d’enregistrement du musicien en Californie pour le regarder travailler. « Elle était heureuse d’avoir l’opportunité de le voir travailler… parce que la musique lui permettait d’échapper à la douleur qu’elle ressentait après avoir perdu son fils », indique le procès. En septembre 2016, Metro Boomin aurait de nouveau invité LeMaistre dans son studio, où, selon la poursuite, elle vivrait « la deuxième pire chose qui lui soit jamais arrivée ».

À son arrivée au studio d’enregistrement, selon la poursuite, LeMaistre a reçu « immédiatement » un verre d’alcool. Elle avait également ingéré « la moitié d’une barre Xanax » pour apaiser son anxiété face à la mort de son fils. Metro Boomin et LeMaistre se sont liés d’amitié à cause de leurs pertes personnelles – le musicien de l’époque avait mis fin à une relation à long terme. Après la conversation, Metro Boomin est retourné au studio et LeMaistre a perdu connaissance, indique la plainte.

LeMaistre allègue que lorsqu’elle est revenue à elle, elle était sur un lit avec le producteur nominé aux Grammy Awards sur elle et ne savait pas où elle se trouvait. Elle a perdu connaissance une autre fois et se serait réveillée avec Metro Boomin en train de lui faire une fellation. La plainte indique que LeMaistre était incapable de consentir à une quelconque activité sexuelle lors de l’incident présumé.

« La conduite de Wayne constitue sans aucun doute un viol et une agression sexuelle », ajoute le procès.

Quelques heures plus tard, LeMaistre s’est réveillée à nouveau et a été informée qu’elle et Metro Boomin étaient dans une chambre d’hôtel à Beverly Hills. Elle ne savait pas comment ils étaient arrivés à l’hôtel et on lui a dit de rassembler ses affaires. Quelques semaines après l’incident présumé, LeMaistre a appris qu’elle était enceinte et était certaine que c’était le résultat du viol, selon la poursuite. Elle a eu un avortement en novembre 2016.

En plus de détailler le viol présumé, le procès cite des paroles de rap explicites et des tweets supprimés depuis par Metro Boomin qui incluaient un langage misogyne et des références à la drogue et à l’activité sexuelle. La chanson de 2017 « Rap Saved Me », produite par Metro Boomin et interprétée par les rappeurs 21 Savage et Offset, contenait des paroles sur une femme ingérant du Xanax et s’évanouissant, ce qui a horrifié LeMaistre et « causé un traumatisme supplémentaire », selon le procès.

La plainte accuse également Metro Boomin de « consommation excessive de codéine », ce qui aurait rendu son comportement « beaucoup moins prévisible ».

« LeMaistre s’efforce toujours de se remettre sur pied après avoir vécu un traumatisme aussi extraordinaire aux mains de Wayne – quelqu’un qu’elle croyait vraiment être son ami mais qui s’est avéré être son pire cauchemar », indique le procès.

LeMaistre poursuit, entre autres, pour coups et blessures et violences sexuelles. Elle demande un montant non précisé à titre de dommages-intérêts pour « détresse émotionnelle grave », des dommages-intérêts compensatoires et des frais juridiques. Elle sollicite également un procès devant jury.

« Metro Boomin a bâti une carrière réussie avec des paroles et des médias sociaux qui sont non seulement offensants mais qui soulignent également explicitement ses intentions de nuire aux femmes », a déclaré mercredi Michael J. Willemin, l’avocat de LeMaistre, dans une déclaration au Times. « Ce sont plus que de simples mots, et il est temps pour lui de répondre de ses tactiques manipulatrices et de son comportement inacceptable. »

Il a ajouté : « Faire des propos diffamatoires ne va pas aider la cause de Metro Boomin et nous avons hâte de prouver les allégations de Mme LeMaistre devant le tribunal et éventuellement devant un jury.