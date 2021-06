L’avocat de Mark Miller abandonne le procès New World Gold

Rothstein a déclaré que Miller n’avait appris qu’après cette réunion qu’il y avait plus de 2 milliards d’actions de New World Gold en circulation. Cela rendrait normalement la présence de 450 millions d’actions à une assemblée des actionnaires bien inférieure au quorum d’un groupe de vote, selon une loi de Floride.

Rothstein a déclaré au juge lors de l’audience de mercredi que l’ancien directeur de New World Gold était « physiquement incapable et était dans le coma sous assistance respiratoire pendant une longue période de temps », et que personne représentant la société n’avait jamais répondu au procès.

Ils auraient ensuite émis des déclarations fausses ou trompeuses via des communiqués de presse et des médias sociaux, ainsi que le propre système de classement public EDGAR de la SEC, pour affirmer que les entreprises avaient de nouvelles opportunités commerciales attrayantes, selon les accusations.

« Une préoccupation plus pressante pour moi-même, égoïstement, et pour mon cabinet d’avocats est de chercher à se retirer de cette affaire. »

« En dire plus, je pense que je me mettrais dans une situation compromettante », a déclaré l’avocat à Curley.

L’action de l’avocat David Rothstein est intervenue lors d’une audience devant un tribunal de Floride deux jours après que CNBC a révélé que son client, Mark Miller, avait récemment pris le contrôle de la société, New World Gold Corp, qui ressemblait aux tactiques prétendument illégales de Miller utilisées pour saisir jusqu’à sept autres sociétés écrans inactives entre 2017 et 2019.

New World Gold, dont les actions se négocient sur le marché rose de gré à gré avec un avertissement « Pas d’information », a connu une forte hausse du cours de son action dans les semaines qui ont suivi la recherche et l’obtention par Miller d’un poste de directeur dans la société.

Mais le cours de l’action a également chuté de manière significative après que son inculpation liée à d’autres sociétés écrans dormantes et négociées de gré à gré soit devenue connue des investisseurs grâce à un article de CNBC il y a près de deux semaines.

Les actions de New World Gold se sont négociées environ 9% de moins à moins d’un centime mercredi matin, mais le prix de l’action est toujours supérieur de plus de 6 000% à son creux de 52 semaines en décembre.

New World Gold dans plusieurs communiqués de presse ce mois-ci a déclaré qu’il a acquis une entreprise minière du Wyoming avec accès à l’or et au lithium, et qu’il a identifié des propriétés dans le Nevada et le Dakota du Sud pour une éventuelle exploitation minière. Le lithium est un matériau utilisé dans les batteries pour l’électronique personnelle, ainsi que pour les véhicules électriques.

La société dans un récent communiqué de presse a également déclaré qu’un avocat de l’Ohio, Bob Honigford, avait été nommé PDG et directeur. Aucun dépôt auprès de la SEC n’a reflété cette décision et Honingford n’a pas renvoyé les demandes de commentaires de CNBC.

Après que CNBC a rendu compte de l’acte d’accusation de Miller, le compte Twitter prétendument géré par New World Gold a déclaré dans un article du 19 juin: « Miller n’a aucun contrôle sur l’activité de l’entreprise ou les communiqués de presse, et il n’est PAS impliqué dans l’expansion future des opérations. »

New World Gold n’avait aucun représentant à l’audience de mercredi.

Lorsque CNBC a contacté la société à l’adresse e-mail indiquée dans ses communiqués de presse pour solliciter des commentaires, l’adresse e-mail a renvoyé un message d’erreur.

Les forums de discussion en ligne d’acheteurs et de vendeurs d’actions qui suivent New World Gold ces derniers jours ont publié des articles vantant ce qui est censé être un avenir prometteur pour l’entreprise et écartant les suggestions de l’implication de Miller dans l’entreprise.

Mais d’autres publications ont noté les allégations criminelles contre lui et son lien avec New World Gold.