L’avocat de longue date de Britney Spears cherche à abandonner son dossier de tutelle

La dénonciation par la salle d’audience de Britney Spears le mois dernier de sa tutelle « abusive », au cours de laquelle elle a critiqué son père, sa direction et son avocat commis d’office, a entraîné un autre changement radical dans son affaire : maintenant, son avocat de longue date veut démissionner.

Samuel Ingham III a demandé sa démission, selon les documents de son dossier du tribunal des successions de Los Angeles obtenus mardi par USA TODAY. Ingham a représenté Spears au cours des 13 dernières années, sous tutelle californienne, ou tutelle nommée par l’État, sans aucun contrôle sur ses finances et d’autres décisions importantes de sa vie.

Si la juge Brenda Penny signe l’ordonnance, celle-ci n’entrera en vigueur qu’après qu’elle aura nommé un nouvel avocat pour Spears. La loi californienne permet également aux juges de nommer des avocats pour les conservateurs au lieu de leur permettre de nommer les leurs.

Ingham n’a fourni aucun détail sur la raison de sa démission dans les documents autres que « la nomination d’un (nouveau) conseil pour représenter le conservateur est nécessaire pour protéger ses intérêts ».

Ingham n’a pas renvoyé les messages de USA TODAY.

Cette décision fait suite à une audience le 23 juin au cours de laquelle Britney Spears a accusé son père, James « Jamie » Spears, co-conservateur de ses finances, et sa « gestion » d’avoir abusé du contrôle de sa vie et de sa carrière, y compris des décisions intimes comme si elle peut se remarier ou retirer son DIU.

Malgré sa puissante déclaration selon laquelle elle voulait que toute la tutelle mette fin, Britney Spears a affirmé qu’Ingham ne lui avait jamais dit qu’elle pouvait atteindre cet objectif en déposant une pétition. Elle a dit qu’elle ne savait pas qu’elle devait déposer un document spécifique pour se libérer des contraintes qui pèsent sur sa vie depuis 2008 après avoir subi une crise de santé mentale publique.

Il n’y a pas une telle requête dans son dossier public du tribunal. Au lieu de cela, Ingham n’a déposé ces dernières semaines qu’une requête pour retirer Jamie Spears de sa tutelle, une requête qu’il a déclarée au tribunal que Britney Spears avait demandée. Le juge Penny a refusé la semaine dernière de l’approuver, du moins pour le moment.

Depuis le discours passionné de Britney Spears le mois dernier, des questions ont été soulevées quant à savoir si le travail d’Ingham pour elle était défectueux ou inadéquat.

Pendant ce temps, la société de gestion de fortune Bessemer Trust, qui était censée être co-conservatrice avec son père sur ses affaires financières, a brusquement demandé de se retirer de l’affaire la semaine dernière et a obtenu l’autorisation du juge Penny. Bessemer a demandé le changement après les plaintes de Britney au sujet de sa tutelle, citant un « changement de circonstances », selon des documents judiciaires déposés jeudi et obtenus par USA TODAY.

Et lundi, le manager de longue date de Britney Spears, Larry Rudolph, aurait annoncé sa démission dans une lettre à ses conservateurs, citant l’intention de l’icône de la pop de « se retirer officiellement » de la musique.

Rudolph a dit à son père et à Jodi Montgomery, conservatrice de sa personne, qu’il démissionnait parce qu’il « avait pris conscience » du mécontentement et de la réticence de Britney à se produire sous la tutelle.

La lettre a été publiée par Deadline et The Wrap. Dans ce document, Rudolph a déclaré que Britney Spears lui avait dit en 2019 qu’elle avait l’intention de prendre une « interruption de travail indéfinie », et maintenant qu’elle a réitéré ce désir, elle n’a plus besoin de manager. En janvier 2019, Spears a brusquement suspendu sa résidence à Las Vegas en raison des problèmes de santé de son père. Elle n’a pas joué depuis.

L’année dernière, elle a sorti une version de luxe de son album de 2016, « Glory », qui comprenait un nouveau single avec les Backstreet Boys.

L’avocate de Rudolph et Jamie Spears, Vivian Thoreen, n’a pas répondu aux messages de USA TODAY.

Bien que Montgomery n’ait pas répondu aux questions sur le désir d’Ingham de démissionner, le publiciste de son avocat a publié une déclaration mardi affirmant que Montgomery elle-même ne démissionnait pas de l’affaire. En fait, elle a déclaré que Britney lui avait demandé de continuer, malgré les critiques de la star de 39 ans envers Montgomery lors de son audience au tribunal.

«(Montgomery) reste déterminé à soutenir fermement Mme Spears de toutes les manières possibles dans le cadre de ses fonctions de conservatrice de la personne. Pas plus tard qu’hier, Mme Spears a demandé à Mme Montgomery de continuer à servir. Mme Montgomery continuera d’exercer ses fonctions de conservatrice aussi longtemps que Mme Spears et la Cour le souhaiteront », a déclaré la déclaration délivrée à USA TODAY par le publiciste de l’avocat Lauriann Wright, Jack Ketsoyan.

Les démissions de Rudolph et Ingham font suite à une enquête étonnante publiée samedi par Ronan Farrow et Jia Tolentino pour The New Yorker, qui a fourni de nouveaux détails sur le combat de Britney Spears pour se libérer de sa tutelle restrictive. Le rapport alléguait qu’elle avait appelé le 911 pour se signaler comme victime d’abus de tutelle, un jour avant le témoignage choquant de la chanteuse devant le tribunal le 23 juin, au cours duquel elle s’était décrite comme « traumatisée » et « déprimée ».

Rudolph, qui a dirigé Spears de 1998 à 2004 et à nouveau à partir de 2008, a souligné en 2019 la nécessité de faire passer son bien-être physique et émotionnel avant sa carrière, ajoutant qu’il n’avait pas l’intention de la convaincre de travailler si elle ne pouvait pas le gérer. .

« Je ne veux pas qu’elle retravaille tant qu’elle n’est pas prête, physiquement, mentalement et passionnément », a-t-il déclaré. « Si ce moment ne revient plus jamais, il ne reviendra plus jamais. Je n’ai aucune envie ou capacité de la faire travailler à nouveau. Je ne suis là pour elle que lorsqu’elle veut travailler. Et, si jamais elle veut travailler à nouveau, je Je suis là pour lui dire si c’est une bonne ou une mauvaise idée. »

Il a ajouté: « J’ai un rôle dans la vie de Britney. Je suis son manager. Elle m’appelle si et quand elle veut travailler. A part ça, je ne suis impliqué dans rien d’autre. Pas la tutelle, pas son traitement médical, pas ses enfants. Rien d’autre. «

Dans sa nouvelle lettre aux conservateurs de Spears, Rudolph a de nouveau noté qu’il n’avait « jamais » fait partie de la tutelle ou de ses opérations, ce qui, selon lui, signifiait qu’il n’était « pas au courant de nombreux détails ».

« J’ai été initialement embauché à la demande de Britney pour l’aider à gérer et l’aider dans sa carrière », a-t-il écrit. « Et en tant que manager, je pense qu’il est dans l’intérêt de Britney que je démissionne de son équipe car mes services professionnels ne sont plus nécessaires. »

La semaine dernière, le juge Penny a rejeté la demande de la chanteuse de retirer son père de son poste de conservateur unique pour le moment. Un jour plus tard, le juge Penny a approuvé la pétition de la société de gestion de patrimoine Bessemer Trust visant à démissionner de son poste de co-conservateur des finances de Britney Spears aux côtés de son père.

Selon les documents, Bessemer Trust a déclaré qu’il pensait que la tutelle de Spears était « volontaire » et qu’elle avait consenti à ce que la firme agisse en tant que co-conservatrice, jusqu’à ce que la chanteuse révèle publiquement qu’elle souhaite que l’arrangement prenne fin lors de l’audience du 23 juin.

Le père de Spears et Bessemer Trust avaient le contrôle de sa succession, tandis que le restaurateur professionnel Montgomery a le contrôle de sa personne. La prochaine audience du tribunal dans l’affaire de tutelle de Spears est fixée au 14 juillet. Les documents déposés par Ingham et son cabinet d’avocats mardi, dans lesquels ils ont demandé à être libérés de leurs fonctions et un nouvel avocat nommé, sont susceptibles d’être examinés par le juge à cette audience.

« Je serai toujours incroyablement fier de ce que nous avons accompli au cours de nos 25 années ensemble », a conclu Rudolph dans sa lettre. « Je souhaite à Britney toute la santé et le bonheur du monde, et je serai là pour elle si jamais elle a à nouveau besoin de moi, comme je l’ai toujours été. »

Contribution : Kim Willis, Cydney Henderson et Maeve McDermott

