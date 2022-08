L’avocat de Little Rock admet avoir fraudé des programmes agricoles américains

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Un avocat de l’Arkansas a plaidé coupable à son rôle dans un complot visant à frauder deux programmes du département américain de l’Agriculture d’environ 11,5 millions de dollars, selon des documents judiciaires.

Everett Martindale, 75 ans, de Little Rock, a plaidé coupable jeudi de complot en vue de commettre une fraude en agissant comme avocat de 192 personnes qui ont déposé de fausses allégations de discrimination lors de la recherche de fonds de l’USDA pour des opérations agricoles, a déclaré l’avocat américain Jonathan Ross.

Il risque jusqu’à cinq ans de prison, mais les procureurs recommanderont une peine de deux ans et rejetteront deux chefs d’accusation similaires dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

Les réclamations ont été déposées par des personnes recrutées par les sœurs Lynda Charles de Hot Springs; Delois Bryant de North Little Rock; Rosie Bryant de Colleyville, Texas; Brenda Sherpell de Gainesville, Texas; le préparateur d’impôts Jerry Green de Grand Prairie, Texas ; et notaire public Niki Charles, la fille de Lynda Charles, de Sherwood.

Martindale est le dernier des sept à parvenir à un accord de plaidoyer dans l’affaire. Aucun n’a été condamné.

Selon Ross, aucun des demandeurs n’a fait l’objet de discrimination lorsqu’ils ont sollicité des fonds auprès du règlement du litige contre la discrimination des agriculteurs noirs et du programme de réclamation des agriculteurs et éleveurs hispaniques et féminins.

Martindale n’a pas enquêté sur les allégations, malgré la signature de certificats attestant qu’il l’avait fait, a déclaré Ross.

Aucun des demandeurs n’a été nommé dans l’acte d’accusation et un porte-parole du bureau du procureur américain à Little Rock n’a pas immédiatement retourné les appels téléphoniques vendredi pour des commentaires supplémentaires.

Les deux programmes ont été créés à la suite de règlements d’un procès intenté par des agriculteurs noirs et d’un procès distinct intenté par des agriculteurs hispaniques et des agricultrices dans lequel les deux groupes ont déclaré avoir été victimes de discrimination lors de la demande de crédit agricole auprès de l’USDA.

The Associated Press