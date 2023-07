L’avocat de l’État de Kendall et le shérif affirment que la décision de la Haute Cour sur la loi sur la caution sans numéraire créera des défis – Shaw Local

Les deux principaux responsables de l’application des lois du comté de Kendall ont réagi avec déception et inquiétude à la décision de la Cour suprême de l’Illinois de faire respecter la loi controversée de l’État sur la caution sans numéraire, qui entrera en vigueur le 18 septembre.

La haute cour de l’État a rendu sa décision mardi, jugeant que la loi sur l’équité avant le procès est constitutionnelle.

Le procureur de l’État du comté de Kendall, Eric Weis, et le shérif du comté de Kendall, Dwight Baird, ont déclaré que le système de cautionnement sans espèces créera des défis supplémentaires pour la police et les procureurs.

« Préparez-vous pour certains changements », a déclaré Weis au conseil du comté de Kendall, peu de temps après que la décision du tribunal a été rendue publique. « Il y aura des coûts élevés pour le comté. »

Le shérif a accepté.

« Je suis déçu de la décision », a déclaré Baird. « Je ne pense pas que cela améliorera le système de justice pénale et cela coûtera plus cher. C’est un mauvais service aux victimes d’actes criminels.

Le plus grand changement de procédure se produira lorsqu’une personne accusée d’un crime sera traduite pour la première fois devant un juge, a déclaré Weis.

Alors que le juge peut ordonner que des personnes accusées de crimes violents, y compris de meurtre et de voies de fait graves, soient détenues en prison, d’autres infractions moins graves ne seront plus considérées comme « détenues », a déclaré Weis.

Dans le cas de crimes violents passibles de détention, qui comprennent également les incendies criminels, la violence domestique et le viol, les procureurs devraient montrer au juge que la personne accusée représente une menace pour le public ou présente un risque de fuite.

Weis et Baird ont tous deux déclaré que le nouveau système entraînera la libération d’un plus grand nombre de criminels dans la rue.

Weis prévoit une augmentation de 15 à 20% du nombre d’affaires et d’appels à traiter par son bureau.

La fin de la caution en espèces éliminera une incitation pour certains accusés à comparaître devant le tribunal, a déclaré le shérif.

« Nous avons déjà de nombreuses personnes qui ne se présentent pas aux dates d’audience », a déclaré Baird. « Quelle sera l’incitation ? »

Un résultat du système de libération sous caution sans numéraire sera l’émission d’un plus grand nombre de mandats de non-comparution que les adjoints du shérif seront tenus d’exécuter, a déclaré le shérif.

« Cela prendra du temps à nos adjoints pour patrouiller et répondre aux appels », a déclaré Baird.

Weis a déclaré qu’il demandera au conseil du comté de Kendall des procureurs et du personnel de soutien supplémentaires lorsque les audiences budgétaires commenceront cet automne.

Approuvé par l’Assemblée générale de l’Illinois et promulgué par le gouverneur JB Pritzker l’année dernière, de nombreux éléments de la loi sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’égalité aujourd’hui, y compris les exigences en matière de formation de la police et l’utilisation de caméras portées sur le corps, ont pris effet le 1er janvier.

Cependant, la composante de la caution sans numéraire de la loi est dans les limbes juridiques depuis qu’un juge du comté de Kankakee l’a déclarée inconstitutionnelle quelques jours seulement avant l’entrée en vigueur de la législation.

Weis et plus de la moitié des avocats de l’État du comté de l’Illinois ont intenté des poursuites pour contester la constitutionnalité de la loi SAFE-T, qui a été consolidée et débattue dans une salle d’audience de Kankakee.

La décision a été portée en appel devant la Haute Cour de l’État et Weis était l’un des six procureurs de l’État du comté qui ont siégé devant les juges le 14 mars à Springfield.

Bien que Weis n’ait pas été l’un des avocats à présenter des arguments oraux dans l’affaire, il a été un acteur de premier plan dans les efforts pour contester la loi.

La partie de la loi sur l’équité avant le procès est inconstitutionnelle car elle viole le principe de séparation des pouvoirs qui empêche une branche du gouvernement d’interférer avec les fonctions d’une autre, a déclaré Weis, affirmant que l’Assemblée générale avait outrepassé l’autorité du pouvoir judiciaire.

Cependant, Weis a déclaré que son bureau ira de l’avant pour se conformer aux dispositions de la loi.

« Je respecte la décision du tribunal », a déclaré Weis. « Le palais de justice (du comté de Kendall) n’implosera pas. »

Les inquiétudes concernant la loi ont abouti à des amendements qui ont été approuvés par les législateurs et signés par Pritzker lors de la session de veto d’automne 2022.

Les modifications ont ajouté à la liste des infractions pour lesquelles une personne peut être détenue, y compris les coups et blessures aggravés et l’alcool au volant aggravé entraînant la mort.

Les procureurs n’auraient qu’à montrer qu’un délinquant représente une menace pour la communauté dans son ensemble, plutôt qu’un simple individu identifiable, pour être détenu.

La loi modifiée permet également d’émettre des mandats d’arrêt à l’encontre de ceux qui ne se présentent pas devant le tribunal, modifiant une disposition de la loi originale qui avait suscité de nombreuses critiques.

Weis et 57 autres procureurs de l’État de l’Illinois ont intenté des poursuites pour contester la loi avant que le projet de loi sur les remorques et ses amendements ne soient présentés et signés par le gouverneur. Plus de comtés ont rejoint l’action en justice plus tard.