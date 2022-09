L’avocat de l’État de Kane, Jamie Mosser, nommé à la commission pour mettre en œuvre la loi sur l’interdiction des armes à feu – Shaw Local

Le procureur de l’État du comté de Kane, Jamie Mosser, a été nommé membre de la Commission de l’Illinois sur la mise en œuvre de l’ordonnance d’interdiction des armes à feu, selon un communiqué de presse.

La commission a été créée ce printemps par l’Assemblée générale de l’Illinois pour donner des conseils sur les stratégies d’éducation et de mise en œuvre de la Firearms Restraining Order Act.

Selon le communiqué, la loi permet à un membre de la famille ou à un policier de demander une ordonnance d’urgence pour restreindre l’accès aux armes à feu s’ils pensent que quelqu’un représente un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. L’ordonnance d’interdiction d’urgence doit être accordée par un juge et est temporaire et peut durer jusqu’à 14 jours. Une ordonnance plénière d’interdiction d’armes à feu reste en vigueur pendant six mois supplémentaires après une audience sur le fond de la requête ou un accord du défendeur.

La loi sur les ordonnances d’interdiction des armes à feu est une loi de l’État depuis 2019, mais elle a été peu utilisée. Cela a incité les responsables de l’État à créer la commission. Les membres du panel s’efforcent d’améliorer la sensibilisation du public à la loi et à son intention parmi le public et parmi les responsables chargés de l’application de la loi, y compris les tribunaux et les responsables de l’application des lois, selon le communiqué.

Mosser fait partie des cinq avocats de l’État de l’Illinois faisant partie du panel. Le reste du panel de 16 membres, nommés par le directeur de la police de l’État de l’Illinois, Brendan Kelly, comprend des chefs de police et des shérifs municipaux, ainsi que d’autres responsables et experts juridiques, de la sécurité publique et de la santé publique, selon le communiqué.

Le panel s’est réuni quatre fois depuis sa création, identifiant les objectifs et les meilleures pratiques. Elle compte commencer prochainement à établir des protocoles d’application de la loi.

« Si nous pouvons mettre en œuvre un processus pour retirer en toute sécurité et équitablement les armes à feu des personnes qui représentent un danger pour elles-mêmes ou pour les autres, nous créons une communauté plus sûre. Mes remerciements à [Illinois State Police] Le directeur Brendan Kelly de m’avoir recommandé pour la nomination à cette commission, où nous pouvons proposer des changements significatifs à cette loi et fournir une formation aux forces de l’ordre et à notre communauté sur la manière et le moment de demander l’ordonnance d’interdiction des armes à feu », a déclaré Mosser dans le communiqué.

