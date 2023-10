Lorsque la campagne de George Santos au Congrès a fait l’objet d’une enquête fédérale cette année, personne ne voulait être son trésorier, à tel point qu’une personne a pris la décision sans précédent de demander une enquête criminelle sur la façon dont son nom figurait sur les formulaires.

Aujourd’hui, l’avocat qui a déposé cette demande a franchi une nouvelle étape sans précédent en rétractant ces déclarations, affirmant que son propre client lui avait donné de fausses informations dans le cadre de ce qui apparaît de plus en plus comme une opération de dissimulation visant à masquer la véritable identité de la personne. gérer les livres de Santos.

Dans une série d’excuses identiques des lettres À la Commission électorale fédérale le 26 octobre, l’avocat Derek Ross a annulé la correspondance et les « autres communications » qu’il avait soumises en janvier au nom de son client, le comptable politique républicain professionnel Tom Datwyler. Ross dit maintenant à la FEC qu’il a agi comme un intermédiaire involontaire, transmettant de fausses informations de son client et désavouant de manière inexacte le rôle de campagne de Datwyler. Les lettres citent les récents reportages du Daily Beast selon lesquels Datwyler avait en réalité agi comme trésorier fantôme pour Santos, bien qu’il ait désavoué ce rôle au public, à la FEC et apparemment même à son propre avocat.

“Malheureusement, de récents rapports publics m’ont fait perdre confiance dans l’exactitude et la véracité des informations fournies par M. Datwyler au moment où j’ai soumis ces communications en son nom”, a écrit Ross dans les lettres publiées sur les pages de la FEC. pour moitié un douzaine Santos comités pendant le week-end, y compris le campagne.

Après « un examen attentif des nouvelles informations et une réévaluation des faits », a écrit Ross, « il est devenu évident que le contenu des communications originales ne représente peut-être plus fidèlement la situation décrite dans ma correspondance ».

Cette correspondance originale, que Ross a soumise à la FEC le 26 janvier, demandait que Datwyler – un comptable politique chevronné dont la liste de clients compte des centaines de campagnes et de groupes politiques du GOP – soit « retiré du dossier public » pour cette demi-douzaine de comités de Santos. . Les lettres, qui ont incité la FEC à riposter lors de la campagne, a également demandé à la FEC de « soumettre cette affaire à l’organisme d’application de la loi approprié pour déterminer si un crime a eu lieu ».

Mais maintenant, Ross s’est excusé, soulignant son engagement à fournir à la FEC « les informations les plus précises et les plus à jour sur toutes les questions qui la concernent ». Il a ajouté qu’il « évaluait actuellement mes obligations éthiques en ce qui concerne la représentation future de M. Datwyler ».

Datwyler n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. UN multitude de Datwyler-run politique comités terminé eux-mêmes sur le fin de semaine.

Lorsque The Daily Beast a contacté Ross pour commenter dans un message texte, Ross a répondu avec l’emoji « haussement d’épaules » : 🤷‍♂️.

Brendan Fischer, spécialiste du droit du financement des campagnes électorales et directeur exécutif adjoint de l’organisme de surveillance Documented, a déclaré au Daily Beast qu’il n’avait « jamais rien vu de tel » que les premiers désaveux, qui avaient nécessité une enquête criminelle sur la façon dont le nom de Datwyler apparaissait sur les formulaires.

“Mais une deuxième lettre désavouant la première est encore plus incroyable”, a déclaré Fischer.

“Santos a ses propres défis face à la vérité, et il semble que les gens autour de lui aussi”, a ajouté Fischer. De plus, Fischer a souligné que donner sciemment de fausses informations au gouvernement peut entraîner « des conséquences potentiellement graves ».

Brett Kappel, avocat chargé du financement de la campagne chez Harmon Curran, a noté que les récentes lettres de Ross portent l’en-tête d’Elections LLC, un cabinet d’avocats ayant des liens étroits avec les opérations politiques de Donald Trump, notamment un scandale présumé de falsification de témoins impliquant le témoin clé du 6 janvier, Cassidy Hutchinson. (Ross a déposé ses premières lettres pour Datwyler auprès de Compass Legal Group, mais il a depuis changé de cabinet.)

“Wow, le cabinet d’avocats FEC qui travaille pour Trump fixe la limite pour représenter cette affaire”, a déclaré Kappel au Daily Beast.

Kappel a observé que les lettres indiquent que Ross voulait éviter une éventuelle dénonciation juridique.

“Vos obligations éthiques envers votre client n’incluent pas l’emprisonnement pour lui pour avoir fait une fausse déclaration à la FEC”, a déclaré Kappel. Même si ces déclarations ont été faites involontairement, a déclaré Kappel, « vous pourriez finir par être obligé de témoigner contre votre client ». (Cette correspondance originale est intervenue après la démission, le 25 janvier, de la trésorière de longue date de Santos, Nancy Marks, qui, dans une déclaration sous serment, a déclaré à la FEC que Santos la remplaçait par Datwyler.)

Les lettres confirment en outre les informations du Daily Beast de ce mois-ci selon lesquelles Datwyler a joué un rôle central dans un étrange plan de campagne détourné visant à installer un faux trésorier après que Santos ait été soumis à un examen juridique fédéral intense en janvier. Le stratagème s’est déroulé dans les médias, une chaîne d’événements ahurissante marquée par le type unique de chaos maladroit et incalculé désormais synonyme de Santos.

Mais comme l’a rapporté le Daily Beast, Datwyler avait secrètement accepté le poste de Santos, le faisant d’une manière qui a gardé le nom du trésorier populaire hors des livres. Alors que Datwyler semble avoir assumé lui-même le travail de comptabilité, les documents de campagne de Santos ont remplacé son nom par un mystérieux remplaçant : « Andrew Olson », un vieil ami de lycée de Datwyler sans véritable comptabilité politique et avec une empreinte si petite que des experts juridiques soupçonnés il n’existait même pas. Et bien que tout cela se soit produit avec la connaissance et la coopération de la campagne de Santos – y compris Santos lui-même, a rapporté le Daily Beast –, c’était si secret que Datwyler semble avoir induit son propre avocat en erreur sur le véritable arrangement.

Aujourd’hui, Santos – qui a reconnu en mars avoir commis une fraude par chèque au Brésil – examine un éventail d’accusations fédérales, notamment la fraude électronique, le blanchiment d’argent, la fraude au chômage, les fausses déclarations et le vol d’identité, en plus des délits présumés liés au financement de campagne. Il est également confronté à la perspective renouvelée d’être expulsé du Congrès, une possibilité que Santos semble prendre au sérieux après que ses collègues républicains ont présenté une résolution visant à le destituer la semaine dernière.

Dans une publication sur les réseaux sociaux mercredi dernier, Santos semblait adopter une vision fataliste de ses chances.

“Tout a une fin dans la vie”, dit-il. a écrit.